Andreas Dackell berättar för hockeysverige.se om tiden i Ottawa - och den både klassiska och ökända tacklingen han fick av Philadelphia Flyers superstjärna Eric Lindros.

– Läkarteamet vinkade in ”Affe” (Daniel Alfredsson) eftersom jag var helt borta och bara pratade svenska, berättar Dackell.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Andreas Dackell gjorde fem säsonger i Ottawa Senators. Totalt blev det åtta säsonger i NHL. I en intervju för OLD SCHOOL HOCKEY, som ni kan läsa på hockeysverige.se under söndagen, berättar han bland annat om sin första dag i Ottawa och den tuffa smällen han fick av Eric Lindros under en match mot Philadelphia.

– Jag fick en flygbiljett här hemma i Sverige. När jag kom till Ottawa trodde jag att någon skulle komma och möta upp mig från organisationen, men så var det inte. Det var en gubbe där med en skylt där det stod Dackell. Min engelska var inte den bästa, men jag fick fram att det var trevlig att vara där.

– Jag frågade den här mannen vad han hade för roll i organisationen. Han svarade att han var taxichaufför och skulle köra mig till hotellet. Han sa också att där jag skulle checka in på hotellet skulle det finnas ett brev till mig.

– Han skjutsade mig till hotellet och jag checkade in. Jag kom dit några dagar före campen. ”Affe” (Daniel Alfredsson) hade sagt det åt mig att vara där några dagar innan så jag kunde känna mig för lite.

“Fick sy en del”

Dagen efter Andreas Dackell kommit till Ottawa var det Labor Day, vilket är helgdag.– Allting var stängt och jag minns att jag funderade på om jag verkligen hade gjort rätt. Jag bodde nere i stan medan rinken ligger en halvtimme, 40 minuter därifrån. Det stod i det här brevet att det fanns istider i en arena ganska nära där jag bodde om jag ville åka lite.– Jag tänkte att jag åker ut i tid för att se om det var några andra där. Jag tog en taxi dit, gick in i något omklädningsrum och det kom några grabbar ytterligare. När jag spelade VM var Steve Duchesne med i Kanadas lag. Jag kände igen honom så jag hade kommit rätt i alla fall.– Han kände igen mig också och saDet var även någon materialare där så jag fick lite grejer. Det var även andra grabbar med som bodde på mitt hotell så jag fick åka med tillbaka och dom tog hand om mig bra.

Under sin tid i Ottawa råkade Andreas Dackell ut för en otäck smäll efter att ha stött på 194 centimeter långe och nästan 110 kilo tunge Eric Lindros.

– Jag gick ner för att hämta en puck i egen zon, men såg också att han kom i full fart. Jag tänkte att jag ändå lär in och ta pucken och få ut den. Då kom han i 190…

– Just den här säsongen hade man ändrat och så TV skulle kunna filma genom plexit. Det var stenhårt och som glas. Man tog bort det här efter säsongen då eftersom det blev flera skador. Glaset gav inte med sig. Då kom Lindros med sina 110 kilo i full fart och då blev det lite mos, säger Andreas Dackell med ett leende och fortsätter:

– Jag klarade mig ganska bra, men jag fick sy en del efter att ha spräckt ena ögonbrynet och fått hjärnskakning. Läkarteamet vinkade in ”Affe” eftersom jag var helt borta och bara pratade svenska. ”Vad säger han?” Då fick ”Affe” gå in och översätta.

Med vilka känslor ser du tillbaka på tiden i Ottawa?

– Det var en fantastisk tid. Jag fick många bra kompisar både på och utanför isen som jag har en bra kontakt med.

– Vi var ett lag och hjälpte varandra både på och utanför ishallen. Året innan jag kom hade laget i stort sett alla år kommit sist. Sedan fick vi ihop laget och hade inga stora stjärnor. Det var ”Affe” och (Alexej) Yashin.

– Självklart fick vi kriga för det och jag tror det var i näst sista matchen vi blev klara för slutspel under min första säsong. Vi växte hela tiden som lag och det var en otroligt rolig tid.