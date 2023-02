Anders Linbäck stormade ut i omklädningsrummet efter att ha blivit utbytt när Brynäs kördes över med 1–7 av Oskarshamn. Efter matchen var C Mores expert Petter Rönnqvist rejält ilsken på hur Gävlelaget hanterat sin målvaktssituation.

– Han är less på laget, han är less på hur han blivit behandlad.

Redan tidigt under säsongen började Anders Lindbäck få kritik för sina prestationer mellan stolparna i Brynäs. Sedan dess har mycket hänt på lagets målvaktssida. Tomi Karhunen har fått lämna och inte minst har man fått in en stjärnvärvning i form av Jussi Olkinuora.

Totalt har Gävlelaget haft sex målvakter ombytta för SHL-spel/bänk under säsongen, men trots alla dessa försök att lösa problemet kan man inte få stopp på blödningen.

Till kvällens möte med Oskarshamn var det Lindbäck som återigen fick förtroendet i mål, men redan efter sju minuter av den andra perioden byttes han ut av huvudtränaren Mikko Manner. Målvakten sågs då inte åka ut och sätta sig i båset, utan rusade istället rakt ut i omklädningsrummet. När dessa bilder sedan rullades i C Mores studio efter matchen blev C Mores expert Petter Rönnqvist rejält ilsken på det hela.

“En av få som får godkänt - tror han är jättemissnöjd"

– Jag har så mycket att säga om det här. När du tar in en målvakt av sådan rang som man gör i slutet av säsongen när du ändå har Karhunen där som är en fullgod andramålvakt och en Lindbäck som haft en jobbig säsong, tagit emot mycket kritik från fans, varit ärlig med att han inte varit tillräckligt bra, men är över 92 procentig efter nyår. Han är en av få som får godkänt efter nyår. Han har lyft sitt spel, han har varit professionell och kämpat igenom, säger Rönnqvist och börjar sedan höja rösten:

– Han fattar ju själv. Det är ingen andremålvakt man tar in, utan en målvakt som kommer för att spela, som är Manners gubbe. De har vunnit OS- och VM-guld tillsammans. Hur tror du Linbäck känner sig? De sänkte honom så fort de skrev på papper med Olkinuora. Och vad är han? 83 procentig nu efter två matcher? Har du fem målvakter som alla är under 90 procent så är det inte bara målvaktsspelet du kan skylla på.

Jussi Olkinuora klev i kvällens match in istället för Lindbäck, men kunde som sagt inte heller hålla emot. Ytterligare fyra mål trillade in och till slut förlorade Brynäs matchen med hela 1–7.

– Jag tror Lindbäck är jättemissnöjd nu. Han är less på laget, han är less på hur han blivit behandlad, han är less på de lägena han får emot sig, han är less på att inte få förtroende från tränarna, säger Petter Rönnqvist i C Mores sändning.

TV: Studio Oddset Hockey - med målvakterna i fokus