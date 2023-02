Anton Lundmark lämnar Skövde för spel i hockeyallsvenska Tingsryd. Det meddelar Hockeyettan-klubben på sin hemsida.

Anton Lundmark kommer att avsluta säsongen i Hockeyallsvenskan med Tingsryd. Den 21-årige forwarden lånades ut till den småländska klubben förra veckan och spelade så sent som i tisdags i lagets segermatch borta mot Djurgården.

Under gårdagen var Lundmark tillbaka i Hockeyettan-klubbben Skövde för matchen mot Karlskrona – men nu står det klart att 21-åringen återvänder till Tingsryd.

Via sin hemsida meddelar Skövde att Lundmark lämnar klubben för att avsluta säsongen i Tingsryd, vilket den hockeyallsvenska klubben bekräftar via sin hemsida. Samtidigt bekräftar Tingsryd att Gabriel Säll förstärker forwardssidan under säsongsavslutningen.

Lundmark har noterats för 17 poäng (12+5) på 26 matcher i Hockeyettan för Skövde denna säsong, medan han gått poänglös från de tre matcher han spelat med Tingsryd.

