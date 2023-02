Vladislav Gavrikov ser ut att ha spelat sin sista match för Columbus Blue Jackets.

Toppbacken petas nämligen av Columbus i väntan på en trejd.

– Det är jobbigt att vakna upp och få reda på det här, säger Gavrikov.

För bara några dagar sedan petades stjärnbacken Jakob Chychrun av Arizona Coyotes för att skyddas mot en eventuell skada inför Trade Deadline.

Nu uppstår samma situation för Vladislav Gavrikov i Columbus Blue Jackets. Under tisdagen meddelar nämligen Columbus att backen petas från truppen i väntan på en trejd.

– Det är jobbigt att vakna upp och få reda på det här. Men jag försöker att inte tänka på vad som händer. För mig handlar det bara om att hålla igång och göra någonting. Jag kan inte säga så mycket just nu för jag vet verkligen ingenting. Vi får se vad som händer. Jag är fortfarande en del av laget och jag hoppas att killarna kan ta två poäng, säger Gavrikov till media under tisdagen.

LINEUP UPDATE: Blue Jackets D Vladislav Gavrikov will be a healthy scratch for tonight’s game vs. New Jersey. He is being held out of the lineup for trade-related reasons. #CBJ