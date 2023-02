Djurgården dras med en lång frånvarolista. Då väljer den allsvenska klubben att plocka in Skellefteås unge forward Theo Keilin på lån i helgens två matcher.

Via sin hemsida meddelar Djurgården att man lånar in Skellefteås 19-årige forward Theo Keilin under helgens matcher mot Östersund (fredag) och Vita Hästen (lördag).

– Vi är enormt tacksamma att Skellefteå ger oss den här möjligheten. För tillfället har vi många skavanker och det är ett pusslande att få ihop ett fullt lag, i och med att Noah ser ut att missa några matcher efter smällen i ansiktet senast, säger sportchefen K-G Stoppel till klubbens hemsida.

“En bra möjlighet för Theo”

Theo Keilin har under säsongen spelat till sig ett rookiekontrakt med Skellefteå AIK och har totalt gjort 25 matcher i SHL med serieledaren den här säsong, där han producerat en poäng. I J20-laget har Keilin varit desto mer produktiv, då han stått för 39 poäng (9+30) på 22 matcher.

– Det här blir en bra möjlighet för Theo att få spela matcher på seniornivå och att fortsätta utvecklas, säger Skellefteås general manager Erik Forssell till klubbens hemsida.

Förutom Noah Östlund har Djurgården forwardsspelarna Jonathan Lekkerimäki, Liam Öhgren och John Norman på skadelistan, samtidigt som backarna Alexander Falk, Alexander Ytterell och Johan Alm dras med skadeproblem.

