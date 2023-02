Sveriges U17-landslag förlorade stort i dagens landskamp mot USA.

Supertalangen Cole Eiserman hade då show genom att skjuta fyra mål i USA:s 8-3-seger.

Team 17 fick en bra start på femnationsturneringen i Schweiz då de besegrade värdlandet med 5-2 i den första matchen.

Men under onsdagen väntade en mycket tuffare match då USA stod för motståndet. Sverige hade då en tung match och förlorade med hela 8-3.

Mycket under matchen handlade om USA:s supertalang Cole Eiserman. 16-åringen har öst in mål och poäng i det amerikanske utvecklingsprogrammet och har redan pekats ut som en kandidat att väljas först av alla i NHL-draften 2024.

Fullbordade ett hattrick på 21 minuter

Eiserman dominerade då fullständigt i USA:s storseger över Sverige. Forwarden inledde målskyttetredan efter 51 sekunders spel och tre minuter in i matchen gjorde han även 2-0. Resultatet stod sig resten av första perioden men bara 49 sekunder in i den andra så var Eiserman i farten igen. Han skickade då in ett direktskott för att fullborda sitt hattrick och han hade då gjort alla tre mål i matchen.

Hats off to you, Eisy 🧢🧢🧢



He completes the hat trick with *checks time* nearly two periods to go!#FiveNations pic.twitter.com/3VyGRO6Mqo — USA Hockey’s NTDP (@USAHockeyNTDP) February 8, 2023

Han var dock inte färdig där utan i den tredje perioden, vid ställningen 5-1, kom supertalangen i ett fritt läge, fintade bort den svenska backen och sköt in pucken i nät för sitt fjärde (!) mål i matchen. Slutresultatet blev sedan alltså 8-3 till USA.

Another goal for Cole 🚨



Eiserman is up to no. 4⃣ on the day!#FiveNations pic.twitter.com/xT3WdOapbw — USA Hockey’s NTDP (@USAHockeyNTDP) February 8, 2023

Sveriges mål gjordes av Filip Holst Persson (Luleå), Jack Berglund (Färjestad) och Gustav Sjöqvist (AIK). Det svenska målet vaktades av Lukas Höglind (Färjestad).

Team 17 spelar sin nästa match redan i morgon då Tjeckien står för motståndet.

TV: Studio Oddset med fokus på Linköping och Tre Kronor