Här är nattens vinnare från NHL:s "Skills Competition"

Connor McDavid ställde inte upp i tävlingen om NHL:s snabbaste skridskoåkare. Då såg Carolinas ryske storstjärna Andrej Svetnjikov sin chans – och tog hem tävlingen som NHL:s snabbaste spelare.

Det bjöds upp till show i Fort Lauderdale under natten till lördag, svensk tid, då NHL:s “Skills Competition” gick av stapeln i FLA Live Arena. Ligans bästa spelare mätte sina krafter i bland annat vem som har hårdast skott, det mest pricksäkra och en strafftävling.

En av de mest klassiska grenarna under All-Star-helgen är vem som kan åka ett varv runt isen allra snabbast. Connor McDavid har tidigare prenumererat på titeln under sina tidiga år i ligan, men har under de senaste två “Skills Competition”-uppvisningarna fått se sig slagen av både Jordan Kyrou (2022) och Mathew Barzal (2020).

“Han hade definitivt slagit mig”

Det här året ställdes McDavid emellertid inte upp i tävlingen, vilket gav andra spelare chansen att skina. Allra mest sken Carolina Hurricanes ryske storstjärna Andrej Svetjnikov som med sin varvtid på 13,699 sekunder vann tävlingen med drygt 0,4 sekunder före tvåan Kevin Fiala.

– Det var väldigt roligt. I början var jag rätt nervös, men grabbarna gör det enklare när man bara får hänga och prata med alla. Det var en rolig dag, säger Svetjnikov till NHL.com.

Senast McDavid vann tävlingen var 2019, då han skrinnade in på en tid på 13,378 sekunder.

– Han hade definitivt slagit mig. Det är helt säkert. Där hade jag tur, säger Svetjnikov.

Deltog i prickskyttetävlingen

McDavid deltog i stället i den prestigefyllda prickskyttetävlingen, men inte heller där fick superstjärnan vinna.

I stället var det New York Islanders stjärncenter Brock Nelson som drog det längsta strået genom att slå Nazem Kadri i finalen av tävlingen, då han prickade samtliga fyra måltavlor inom loppet av 12,4 sekunder.

– Det var roligt och häftigt att vinna. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Jag försökte bara gå ut och ha kul och det här är något jag kommer att minnas, säger Nelson.

I strafftävlingen, där förre Florida-målvakten Roberto Luongo bjudits in för att vakta kassen, delade superstjärnorna Sidney Crosby och Aleksandr Ovetjkin på priset efter att man bjudit in Ovetjkins fyraårige son Sergej, som i sin tur överlistade Luongo med en lurig backhand mellan benskydden.

– Det var ett speciellt ögonblick. Fansen älskade det och vi älskade det, säger Ovetjkin.

Sergei Ovechkin (Ovi jr.) steals the show in the breakaway challenge 🥹🥹 pic.twitter.com/sx60moetjY — Gino Hard (@GinoHard_) February 4, 2023

Här är nattens vinnare

Fastest Skater: Andrej Svetjnikov, 13,699 sekunder.

Hardest Shot: Elias Pettersson, 166,1 km/h.

Accuracy Shooting: Brock Nelson, 12,4 sekunder.

Breakaway Challenge: Sidney Crosby, Aleksandr Ovetjkin och Sergej Ovetjkin.

Splash Shot: Cale Makar och Mikko Rantanen.

Tendy Tandem: Juuse Saros, Connor Hellebuyck.

Pitch 'n Puck: Nick Suzuki.

