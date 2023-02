Elias Pettersson tog i natt hem titeln “NHL:s hårdaste skott”.

Detta efter att han dammat iväg ett slagskott i 166,1 kilometer i timmen under nattens “Skills Competition” under NHL:s All-Star-helg i Fort Lauderdale.

Efter att ha dundrat iväg ett slagskott i 162,2 kilometer i sitt första försök höjda Elias Pettersson ribban ytterligare med sitt andra slagskott i nattens “Skills Competition” under NHL:s All-Star-helg i Fort Lauderdale, Florida.

Den svenske storstjärnan dundrade iväg ett slagskott som uppmätte hela 166,1 kilometer i timmen – en notering som räckte hela vägen för att vinna den prestigefyllda tävlingen “NHL:s hårdaste skott”.

– Det är så klart roligt. Jag menar, man gör upp med den spelare som förmodligen är den bästa målgöraren någonsin (Aleksandr Ovetjkin), så jag försökte bara träffa pucken så hårt jag kunde, säger Pettersson till NHL.com.

Elias Pettersson (103.2 mph) became the fourth forward and first @Canucks player to win the GEICO NHL Hardest Shot.

