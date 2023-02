Efter HV71:s rockad på tränarsidan så har Johan Lindbom fått byta roll i klubben från klubbdirektör till huvudtränare.

För hockeysverige.se berättar nu Lindbom om udda lösningen, vad som händer med hans jobb och hur han ska få HV att lyfta.

– Jag ser väl det kanske lite som en skyldighet att ställa upp när de styrelsebesluten är tagna, säger nygamle tränaren.

Turerna kring HV71:s tränarbyte har varit väldokumenterade.

Efter att Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman fick sparken i måndags har Johan Lindbom och Per Gustafsson klivit in som ersättare i tränarteamet.

De nya coacherna klev in i sina roller för första gången i tisdags då de ledde HV för matchen mot Timrå. HV71 fick då en mardrömsstart på matchen och låg under med 0-2 efter åtta minuters spel. Då tog de nya tränarna timeout och efter det började laget spela bättre. I slutändan blev det dock ändå förlust 1-3 för HV71.

Nygamle huvudtränaren Johan Lindbom var ganska nöjd med insatsen trots förlusten.

– Jag tycker att vi kom ut med god energi, vi hade bra energi över 60 minuter men släppte in två lite lätta mål. Tyvärr så blir det ju en uppförsbacke. Men jag tycker att vi lyckades vända på det spelmässigt riktigt bra, säger Lindbom till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är ju klart att vi har pumpat upp det här också och vi har pratat om några saker, snurrat lite och då vill man komma ut och visa mycket. Då kanske man glömmer konceptet lite, det är två lite dåliga byten där vi släpper in mål. Vi kommer lite fel på det och tappar bort dem. De ska inte bara få spela igenom oss på det sättet. Där måste vi vara starkare och det är sånt här som vi måste tvätta bort.

Enligt Lindbom finns det en hel del positivt att ta med sig inför kommande matcher.

– I andra perioden gör vi det riktigt bra och i tredje tycker jag att vi skapade de bästa chanserna. Vi kanske inte har så mycket skott på mål eftersom Timrå backar hem och skyddar målet men vi skapade tillräckligt av de vassaste chanserna i tredje perioden.

– Det tar vi ju med oss till nästa match, men vi måste hitta en väg att börja matcherna på ett bättre sätt för det är ju tyvärr ett mönster.

Det var ju några år sedan du stod i båset senast, hur kändes det att vara tillbaka?

– Jo, men det är kul. Det här är ju det roligaste, det måste jag säga. När man väl är inne i matchen och står där i båset och känner den här nerven så vet man att det är det roligaste jobbet. Självklart så kittlar det men jag är väl lite rostig jag också. Jag missar någon spelare hit och dit och det får jag erkänna, men så är det.

“Har ett ansvar för säsongen – det backar jag inte för”

Johan Lindbom var guldhjälte för HV71 som spelare 1995 och guldhjälte som tränare 2017 men fick sparken från klubben i november 2018. Han återvände dock till HV 2021 och har sedan varit klubbdirektör i föreningen.

Efter måndagens styrelsebeslut fick 51-åringen dock plötsligt byta roll och kliva in som huvudtränare.

– Efter att styrelsen tog besluten här så gick allting snabbt, jag hade ju annat jobb innan. Så det var en hektisk dag i måndags och sen kom det ut i media och allt där. Sedan fick man sätta sig in i det och på kvällen hade vi ett möte med ledarna för att sätta en plan på hur vi tar det vidare och inför matchen mot Timrå. Så det har varit lite hektiskt givetvis.

Det måste ju vara väldigt ovanligt att gå från klubbdirektör till huvudtränare, hur kom det sig att det blev den här lösningen?

– Nej, men som jag sade, det är ett beslut över mitt huvud och jag fick en rak fråga. Jag är ju med i föreningen och jag jobbar ju med det hela i klubben. Jag ser väl det kanske lite som en skyldighet att ställa upp när de besluten är tagna. Man får gilla läget helt enkelt.

– Jag har ju varit delaktig i det här så jag har ju stor del i allt. Även om jag inte är med i den dagliga verksamheten så jag har ju ett ansvar för säsongen som helhet och det backar jag inte för.

Men det var en självklarhet att tacka ja då?

– Ja, i läget som uppstod så var det det. Absolut, det är alltid HV71 först.

“Det blir ingen skillnad för damerna”

I och med att Johan Lindbom kliver in som huvudtränare så kommer han dock inte att kunna fortsätta i rollen som klubbdirektör under de kommande månaderna.

– Nej, nu blir det fokus på det här. Vi har delat upp jobbet inom organisation. Det är ju en kort bit kvar på säsongen så det blir såhär under två månader nu. Jag har duktiga medarbetare som lätt kan fylla mina skor där uppe.

I sin roll som klubbdirektör har Johan Lindbom ett övergripande ansvar för hela föreningen med både fokus på herrlaget och damlaget.

När han nu kliver in fullt ut i herrlaget så kommer han inte kunna ha samma övergripande fokus inom föreningen eller på damlaget som har det jobbigt i botten av SDHL.

Vad händer med det fokuset på SDHL-laget?

– Det är ju mest helheten som jag har haft. För damlaget har vi ju en sportchef (Peter Hammarström, som även är tränare) också, precis som vi har en sportchef här för herrarna.

– Jag har ju mest varit med i de stora penseldragen, men jag är ju inte med i den dagliga verksamheten. Det vi har är en dialog i sportgruppen där jag är delaktig. Det blir ingen skillnad.

Så det här kommer inte påverka damlaget på något sätt?

– Nej, jag tror faktiskt inte det kommer påverka någonting i någon del om man säger så. Vi har restaurang, fastighetsverksamhet och så vidare också.

– Jag har duktiga avdelningschefer på varje håll, så det ser jag inte. Jag är ju i byggnaden, så det är inga konstigheter. Vi har en stöttning av en sportstyrelse också, så jag ser inte några problem med det.

“Har inte tid att uppfinna någon ny hockey”

Men nu har Johan Lindbom fokus på den nya rollen som huvudtränare för herrlaget där han alltså tagit över efter Tommy Samuelsson. Sett till erfarenhet, rutin och kompetens finns det få tränare som kan matcha Samuelsson och Stillman.

Styrelsen i HV71 valde dock att göra tränarförändringen för att få en effekt i laget.

Vad är det du eller ni i det nya tränarteamet ska bidra med och vad ni ska göra här nu för att försöka vända på det?

– Det är ju egentligen en fråga för styrelsen eftersom de tog beslutet. Det var inte jag som var delaktig i det beslutet, säger Lindbom och fortsätter:

– Jag ser fram emot vad vi kan tillföra. Det är väl att få in lite nya ögon. Vi kommer in med andra infallsvinklar. Vi har ju ändå en lång erfarenhet allihopa av oss, både från en egen karriär och en tränarkarriär också. Så det är väl mer att vi kommer in med ny energi. Kanske titta på saker på ett annat sätt och lägger fram det på annat sätt, försöker få spelarna att lyfta.

– Vi har ju inte presterat som lag. Det är många spelare som också vill prestera bättre. Det är ju mer ledarskap än hockeymässigt som vi ska bidra med just nu. Det finns ju kompetenser där inne och vi måste knyta upp de här knutarna som finns för att lyckas.

Handlar det då mer om att få in en positiv känsla i gruppen snarare än att pilla i taktiska detaljer?

– Det är ju lite smågrejer. Spelarna måste ha något nytt också och känna att de får något nytt att jobba med. En ny tråd helt enkelt. Vi började prata lite om nya saker med dem men vi hade ju egentligen bara haft en dag i våra roller när vi skulle spela match.

– Vi fick svar på det vi pratat om i andra och tredje när vi kom närmare. Vi satte bra press på Timrå g och vi kände att vi kunde vända spelet. Det är saker som vi har pratat om som vi kände direkt att det funkade där i andra och tredje perioden.

– Vi ska väl boosta vissa saker men det handlar inte om att uppfinna någon ny hockey, det har vi inte tid med. Framför allt är det vårt ledarskap, att vara nära gruppen och att jobba med individerna. Det är det viktigaste vi har framför oss, avslutar Johan Lindbom.

