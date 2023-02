Själv spelar han i laget som toppar NHL. Från Boston följer Linus Ullmark sitt älskade MoDo - som toppar HockeyAllsvenskan och jagar en SHL-plats.

– De har ett bra och väldigt spännande lag i sig och jag följer, och kommer följa, med spänning under våren hur det kommer att gå, säger Ullmark till hockeysverige.se.

MoDo toppar HockeyAllsvenskan och gör det på ett mycket övertygande sätt. Samtidigt följer en av NHL:s bästa målvakter, Linus Ullmark, laget så gott han hinner mellan sina egna matcher och träningar. Ullmark spelade med MoDo i Elitserien mellan 2012 och 2015.

Han är imponerad av vad han sett så här långt.

– Om jag följer MoDo? Ja, det gör jag självklart, säger Bostonmålvakten med ett lätt skratt då hockeysverige.se om hans syn på lagets prestation så här långt den här säsongen.

– MoDo har hamnat lite i samma situation som vi i Boston är i just nu. Att man vunnit otroligt mycket, vilket leder till att man är det lag som alla andra lag jagar och verkligen vill vinna mot. Man möts av alla lags absolut bästa. Det gäller att växa in i den rollen och inte ta något för givet. De har ett bra och väldigt spännande lag i sig och jag följer, och kommer följa, med spänning under våren hur det kommer att gå.

“Så mycket mer än bara hockey”

Vad tror du det skulle betyda för staden Örnsköldsvik om MoDo tog steget upp till SHL igen?

– Otroligt mycket. Örnsköldsvik är en hockeystad i ur och skur och som vill det bästa för MoDo. Det betyder så mycket mer än bara hockey för många. Det är verkligen snacket på stan.

– Får man positiva vibbar från laget så kommer det hjälpa till att öka intresset i stan och närområdet. Det är, som sagt var, så mycket mer än bara hockey för fans och stan, men för dom som spelar är det bara hockey. Det måste vi också komma ihåg.

Linus Ullmark i MoDo-tröjan. Foto: Bildbyrån.

När ser vi åter MoDo i SHL?

– Oj… Som hängiven MoDo-supporter är man alltid hoppfull inför varje säsong. Det är svårt att svara på din fråga eftersom jag kan inte alltid se lagets alla matcher.

“Har inget att göra med slutspelet”

Linus Ullmark skickar däremot med en liten varning.

– Vad som händer under säsongen har egentligen ingenting att göra med vad som händer under slutspelet. Det gäller helt enkelt att ta steg för steg och vinna sista matchen för säsongen, avslutar Linus Ullmark.

MoDo toppar HockeyAllsvenskan med sex poängs marginal, trots att de spelat två matcher färre än tvåan Björklöven. Ikväll väntar Kristianstad på hemmaplan, i den 39:e av 52 matcher under grundserien.



En längre intervju med Linus Ullmark om hans succé i Boston kommer på hockeysverige.se framöver.

