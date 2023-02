Tidigare i veckan fattade HV71:s styrelse ett beslut att sparka Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman men det var sportchefen Kent Norberg som fick ge beskedet.

Nu öppnar “Nubben” upp om situationen i HV och det omtalade tränarbytet.

– De är riktigt fina människor men det här är den situationen som vi är i, säger HV-sportchefen till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit några omtumlande dagar i HV71. Efter svaga resultat under förra veckan där laget bara tog två poäng av nio möjliga under tre raka hemmamatcher så fattade styrelsen beslut om att sparka tränarduon Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman.

HV har då i stället gjort en rockad genom att plocka in klubbdirektören Johan Lindbom som nygammal huvudtränare och Per Gustafsson hämtades in från Hockeyettan-laget Dalen som ny assisterande tränare.

Efter beskedet och de efterföljande uttalanden från HV:s ordförande Anders Wilander samt avskedade tränaren Tommy Samuelsson så har det varit mycket snack runt HV71 och hur det hela har hanterats.

Hockeysverige.se har då pratat med HV:s sportchef Kent “Nubben” Norberg för att höra hans syn på de hur de senaste dagarna har varit.

– Det har varit känslomässigt tufft. Riktigt tufft, det är ingenting att hymla om. Hur det är så handlar det om arbetskamrater och det är såklart väldigt tråkigt. Samtidigt måste man också se fram emot då. Det är en tuff del av jobbet, det är det ju. Nu är de här dagarna gjorda och förhoppningsvis blir det lugnare, säger han.

Det har varit många kritiska röster kring att styrelsen fattade beslutet att sparka tränarna men sedan var det Kent Norberg som fick gå in och ge beskedet. Något som HV:s ordförande Anders Wilander tidigare förklarat för hockeysverige.se:

– Det hade inte varit något problem, men nu har vi en hierarki i en hockeyklubb där man har en styrelse, klubbdirektör och en sportchef som egentligen är chef över hela teamet runt laget, så det ser jag inte som något konstigt i sig, sade Wilander i måndags.

Tommy Samuelsson fick sparken. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

“Det var inget roligt möte”

“Nubben” själv menar att det var jobbigt att behöva lämna beskedet att Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman skulle lämna.

– Det är klart att jag inte mådde bra innan. Jag är en känslomänniska själv och har all respekt för både Fredrik och Tommy. Det var inget roligt möte, jag har väl haft betydligt roligare möten i mitt liv. De är riktigt fina människor och har varit bra arbetskamrater. Vi har jobbat tätt och hårt för att vända på det här men det har ju inte vänt, säger HV-sportchefen och fortsätter:

– Det här är den situationen som vi är i. Tommy och ’Stille’ är kloka på så sätt, de är rutinerade och förstår hur branschen ser ut. Vi har ju inte vunnit, nu vann vi inte idag (läs igår, 1-3 mot Timrå) heller. Det är som det är.

Hade du någon del i beslutet?

– Det är klart att jag har varit med om sådana saker. Det blir ju det på mig också; vi ligger där vi ligger. Vi har ändå adderat en hel del spelare men vi hittar ju ändå inte sätt att vinna. Spelmässigt så har det ju varit bra, det är som idag (läs igår), förutom de första 10-12 minuterna så är väl vi bättre än Timrå. Men det räcker inte att vara bättre.

– Det är det som det är. Det är någonting som bara… Vi måste vara det laget som skjuter flest stolpe- och ribbskott i den här serien. Sen vet jag inte om det beror på oskicklighet eller stress eller vad det är för någonting. Någon jävla gång tycker jag att pucken borde gå stolpe in också.

Men håller du med om styrelsens beslut?

– Ja, svarar “Nubben” kort.

Johan Lindbom och Pelle Gustafsson har kommit in. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

“Det tär på en”

Sett till rutin, erfarenhet och kompetens som tränare är det få som kan matcha Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman så beslutet grundas inte för att de båda skulle vara dåliga tränare. I stället handlar det bara för HV71 att göra en förändring.

Vad hoppas ni få ut av att göra den här skillnaden?

– När man gör hela den biten så vet vi ju inte om det var rätt eller fel. Så är det ju. Det vet man ju inte förrän långt efteråt. När HV åkte ut förra gången så plockade Brynäs in (Josef) Boumedienne och Nisse Ekman och vann sedan i kvalet. Vem hade trott att det skulle lyckas? Så ibland måste man bara… Ja, nu har vi gjort den här ändringen och då hoppas vi att det blir bättre.

HV71 fortsätter gå krampaktigt i SHL och har en oförmåga att vinna matcher och att rada upp segrar när de väl lyckas vinna. På 39 matcher har laget bara tagit åtta trepoängare.

Nykomlingen ligger därmed näst sist i tabellen och avståndet upp till säker mark bara växer och växer. Efter tisdagens matcher har HV nu tio poäng upp till Brynäs med 13 matcher kvar att spela.

Hur mår du i situationen?

– Det är klart att man inte mår bra och det är tufft när vi förlorar så mycket. Det blir ju lite så att det är svårt att släppa jobbet och man tänker hela tiden. Det tär på en, men samtidigt är det mitt ansvar som sportsligt ansvarig och jag måste ta det ansvaret. Jag vet vad jag gett mig in på, nu handlar det om att göra allting för att vi ska ta oss ur det här.

“Nubben” öppnar för att värva. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Öppnar för att värva

Kent “Nubben” Norberg har varit väldigt aktiv i sin roll som sportchef i ett försök att lyfta laget då totalt elva spelarförändringar gjorts under säsongens gång. Fem spelare har kommit in och sex spelare har lämnat. Samtidigt har det nu även kommit rykten om att Andy Miele är på väg bort – ett rykte som “Nubben” svarade på under tisdagskvällen.

Det är två veckor kvar till transferfönstret stänger och mycket kan hända under de veckorna.

Är du nöjd med truppen som det ser ut nu eller kan det bli fler förändringar?

– Det kan det säkert bli men vi får se. Just nu så har jag ingenting. Men någonstans så måste det ju… Äh, vi får se vad som händer.

Du håller koll på marknaden då?

– Ja, det är klart jag gör det. Samtidigt är det är många andra som också kollar och marknaden är tuff just nu. Det gäller att hitta rätt då och då måste man ha lite tur också, avslutar Kent Norberg.