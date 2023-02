Jussi Olkinuora ser ut att finnas tillgänglig på marknaden.

Han är nämligen på väg att bryta sitt kontrakt med Detroit Red Wings – och kan återvända till Europa enligt finska uppgifter.

Den finske landslagsmålvakten Jussi Olkinuora skrev NHL-kontrakt med Detroit Red Wings efter sin otroliga succé på VM förra våren.

Men nu ser den 32-årige burväktaren ut att lämna Nordamerika. Han har nämligen satts upp på “unconditional waivers" av Detroit i syfte att bryta kontraktet. Alla 31 övriga NHL-lag har då möjlighet att plocka upp finländarens kontrakt

Juho Olkinuora (DET) is on unconditional waivers for contract termination.