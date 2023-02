Jesper Wallstedt var rena rama väggen under januari månad.

Nu prisas han då som månadens bästa målvakt i AHL.

Inför den här säsongen flyttade Jesper Wallstedt över till Nordamerika för spel hos Minnesotas farmarlag Iowa Wild.

Han har då blivit bättre och bättre under säsongens gång och den senaste månaden har stortalangen gjort succé hos Wild.

Wallstedt vaktade kassen i sex matcher under januari och släppte bara in sju mål. Han höll nollan i en match, hans första nolla i AHL, och hade en räddningsprocent på 95,8 samt 1,16 insläppta mål per match.

Ontario's T.J. Tynan, Hershey's Ethen Frank and Iowa's Jesper Wallstedt are @TheAHL's award winners for the month of January.



📝: https://t.co/LpLhZ6BBre pic.twitter.com/DFYFKSvP2S — AHL Communications (@AHLPR) February 1, 2023

Totalt under säsongen har Jesper Wallstedt 91,4 i räddningsprocent och 2,57 insläppta mål per match under 22 framträdanden. 20-åringen har även gjort mål (!) den här säsongen.

Till helgen ska Wallstedt delta i AHL:s All Star-match efter att ha blivit uttagen som en av målvakterna.

