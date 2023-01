I torsdags stod det klart att Olli Palola kommer in för att förstärka Timrå.

I kväll får den finska veteranen göra comeback i SHL.

– Där kommer han bli viktig, sade sportchefen Kimmo Kapanen till Sundsvalls tidning efter värvningen.

Skador har skuggat honom under säsongen och poängen har inte riktigt trillat in. I ett försök till en nystart lämnade därför Olli Palola HIFK för spel i Timrå. Detta meddelads under torsdagen.

Det har inte varit helt klart hur snabbt den 34-årige forwarden skulle kunna kliva in och bidra på isen, men när laget till dagens match mot HV71 presenterades fanns Olli Palola med.

Den KHL- och SHL-erfarne forwarden kliver in som 13:e forward i laguppställningen.

– Det har gått lite tungt i IFK för Palola där han inte riktigt lyckats men man ser vilken kvalitet han har i spelet och han jobbar jäkligt hårt hela tiden och gör grundjobbet. I honom får vi en riktigt bra tvåvägsspelare som kan spela i flera olika roller. I power play kommer han bli viktig med sitt skott och där kan han gör mycket för oss, sade sportchefen Kimmo Kapanen till Sundsvalls tidning efter värvningen.

Senast han var i SHL var under 2020/21. Då stod han för 26 poäng på 43 grundseriematcher.

Om två timmar släpps pucken i Husqvarna Garden! Här är laget som tar sig an HV71! #timraik pic.twitter.com/p8BGWXkDYj — Timrå IK (@timra_ik) January 31, 2023

