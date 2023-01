Börje Salming vann två SM-guld med Brynäs under sin framgångsrika karriär. Nu meddelar SHL-klubben att backlegendaren får sin tröja i taket i Monitor ERP Arena.

Via sin hemsida meddelar Brynäs i dag att Börje Salming kommer att hyllas av föreningen med en vepa i arenataket. I samband med matchen “Game for Börje” den 11 februari kommer Salmings nummer 17, det numret han spelade med under sin tid i Brynäs, att hissas till taket.

– Börje är en Brynäsikon. En av våra allra största. Nu ska han få ta plats i taket tillsammans med de andra hjältarna. Hans insatser för svensk hockey är legendariska och det han åstadkom under sin karriär kommer aldrig att glömmas bort. Han är kanske den största spelaren vi haft i svensk hockey genom alla tider, och allt gjorde han som en brynäsare, säger styrelseordförande Bosse Johansson till klubbens hemsida.

“Det var här i Brynäs som hans karriär tog fart”

Salming spelade tre säsonger i klubben och gjorde totalt 81 matcher och 25 poäng mellan 1970 och 1973.

– Det var här i Brynäs som hans karriär tog fart och genom sitt sätt att vara som både människa och hockeyspelare så har han satt oss på kartan. Vi vill föreviga minnet av honom när man ser till vad Börje har betytt för svensk hockey och Brynäs IF - vad vore då inte lämpligare än i en plats i taket med våra absolut största? säger Bosse Johansson.

Sedan tidigare hänger 13 andra klubbikoners vepor i taket i Gävle, däribland Salmings storebror Stig Salming. Salming fick sitt tröjnummer 21 pensionerat i Toronto 2016.

Börje Salming avled den 24 november 2022 i sviterna av ALS.

