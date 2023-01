Simon Holmström har varit uppe med New York Islanders sedan november. Efter 24 matcher med NHL-klubben står det nu klart att han skickas tillbaka till farmarligan.

I slutet av november kallades Simon Holmström upp från Bridgeport för spel med New York Islanders, där han i en hemmamatch mot Edmonton Oilers NHL-debuterade under natten till den 25 november.

Sedan dess har Holmström hunnit göra sitt första NHL-mål (i mitten av december mot Vegas) och producerat totalt tre poäng (2+1) på 24 matcher med New York Islanders. Nu får emellertid den 21-årige smålänningen ställa in sig på AHL spel ett tag.

All-Star-uppehåll i NHL

Under söndagen meddelade New York Islanders att klubben valt att skicka ned honom, Aatu Räty och Samuel Bolduc till AHL under det veckolånga uppehållet som Islanders har i samband med NHL:s All-Star-match.

Innan Simon Holmström kallades upp till NHL i november spelade den Tranåsfödde forwarden 15 matcher i farmarligan med Bridgeport, där han producerade fem poäng (3+2).

