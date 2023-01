När Björklöven nobbade Pekka Lindmark

Pekka Lindmark är en av de största målvaktslegendarerna i svensk ishockeyhistoria. Här berättar Carl-Gustaf Alander om när han försökte få Björklöven att värva målvakten – utan framgång.

– Jag sa till honom att ”Pekka” måste vara en av Sveriges bästa målvakter.

ÖSTERSUND (Hockeysverige.se)

Carl-Gustaf Alander spelade sex säsonger i vår högsta serie. Där representerade han Leksand, Västerås och Björklöven. Under en säsong spelade han även för IFK Kiruna innan han värvades till Björklöven.

I en intervju till OLD SCHOOL HOCKEY med Alander som du kan läsa på hockeysverige.se under söndagen berättar han om när Björklöven faktiskt tackade nej till Peter Lindmark.

– IFK Kiruna var inte det första lag jag tänkt att jag skulle spela för. Per-Åke Nilsson, som var ordförande, kom hem till mig i Lugnvik, där vi fortfarande bor. Han sa ”Vi vill att du ska flytta till IFK Kiruna”.

– Hur det var så till slut blev det så. Jag for först upp dit själv. Sedan kom familjen efter och jäntan gick i skolan där. Det blev en säsong IFK och det var en häftig upplevelse. Vi hade dessutom ett väldigt bra lag.

Foto: Arkiv. Pekka Lindmark i Kiruna.

I laget spelade bland andra Ulf Zetterström, Rolf Älvero, Thomas Hedin, Kjell-Åke Johansson och inte minst Peter Lindmark.

– Vi snubblade på målsnöret till att gå upp i elitserien. ”Pekka” var grym. Senare var det (Hans) ”Virus” Lindberg som värvade mig och Rolle (Älvero) till Björklöven. En stor del av spelarna i laget hade anbud från olika klubbar eftersom det var många talanger. Luleå, Skellefteå, MoDo, Timrå… Alla dom lagen var på oss så det blev lite för oss att välja.

– När jag hade bestämt mig för Umeå och Björklöven sa jag till ”Virus” att han måste värva ”Pekka”. Då hade Björklöven Mats Abrahamsson och ”Virus” trodde hårt på honom. Jag minns att jag då sa till honom att ”Pekka” måste vara en av Sveriges bästa målvakter.

– Jag tror vi var sex eller sju spelare som flyttade till olika elitserielag, men inte ”Pekka”. Han blev kvar i Kiruna som missade att få kvala säsongen efter, men inte heller var jättelångt från att åka ur. Sedan tog Timrå honom.

– Snacka om att ”Pekka” var en målvakt som räddade laget många gånger. Vi spelade något kval mot Mora. Bland annat spelade Roland Bond där. Han hade jag spelat med i Leksand. Mora hade laddat stenhårt för att gå upp. Vi möttes hemma och borta. Uppe i Kiruna ledde Mora med 5-1, men vi vände och vann med 6-5.

– Sedan skulle vi åka ner till Mora och dom var ganska segersäkra och skulle få en eventuell tredjematch hemma. Vi vann där nere med 5-3 och ”Pekka” var… (Calle Alander skakar på huvudet)

– Mora vann säkert skotten med 40-15, men vi vann matchen och ”Pekka” var fantastiskt bra.

Hela intervjun kommer på hockeysverige.se under söndagen.

