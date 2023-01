Klart i natt: Tidigare storlöftena trejdas mot varandra

Sommaren 2018 valdes Ryan Merkley och Martin Kaut i förstarundan av NHL-draften. I natt trejdades de två tidigare storlöftena mot varandra.

För fyra och ett halvt år sedan var backen Ryan Merkley och forwarden Martin Kaut två av de hetaste namnen inför NHL-draften. Tjeckiske Kaut, som för två säsonger sedan spelade åtta matcher med MoDo i Hockeyallsvenskan, valdes som 16:e spelare totalt i draften av Colorado Avalanche, medan Merkley gick en handfull val senare då San Jose Sharks plockade upp honom som 21:a spelare i draften.

Sedan dess har ingen av de tidigare storlöftena lyckats slå sig in i NHL på allvar, men nu får de båda talangerna chansen att göra det via ett miljöombyte. Under natten till torsdag, svensk tid, meddelade San Jose och Colorado att man genomfört en trejd där Ryan Merkley tillsammans med Matt Nieto trejdas från Colorado till San Jose medan Martin Kaut och Jacob MacDonald går åt andra hållet.

Får inleda i farmarligan

Till en början ser både Merkley och Kaut ut att få inleda sina sejourer i sina nya klubbar i respektive farmarlag.

– Martin är ett tidigare förstarundeval som kommer att stärka vår unga grupp av utvecklingsbara forwards i AHL, säger Sharks general manager Mike Grier till klubbens hemsida.

Av de båda så är det Kaut som fått en större chans i NHL hittills under sin karriär, då han samlat på sig 47 NHL-matcher med Colorado Avalanche medan Merkley gjorde 39 matcher med San Jose Sharks på NHL-nivå.

Den här säsongen har Kaut spelat 27 matcher i NHL med Avalanche och noterats för tre poäng samt gjort åtta poäng på tio matcher i AHL, medan Merkley producerat 14 passningspoäng på 30 matcher i farmarligan.

