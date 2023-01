Färjestad får två förstärkningar till kvällens bortamöte mot Malmö.

Efter en lång skadefrånvaro är Linus Johansson tillbaka - i en kedja med nyförvärvet, Jasse Ikonen.

– Det gör lite skillnad i kampen, säger Mitell till NWT.

Linus Johansson har inte kommit till spel för Färjestad sedan den 10 december, men nu får kaptenen göra comeback.

Under gårdagen utryckte tränaren Tomas Mitell sin förhoppning om att få tillbaka sin stjärnspelare, idag är det alltså ett faktum. Då var det inte heller helt klart huruvida klubbens nyförvärv Jasse Ikonen skulle vara redo att starta, men så blir också fallet.

De båda spelarna går dessutom in i samma kedja tillsammans med Oscar Lawner.

– Det är två seniorspelare in och det gör lite skillnad i kampen och hur vi ser ut i våra lines. Linus är vår kapten och han ger alltid allt. Han gör det jobb som man vill att en kapten ska stå för, sade Mitell under gårdagen till Nya Wermlands-Tidningen.

Johansson har endast gjort 23 matcher denna säsong, men har stått för elva poäng på dessa. Mitell var tydlig under gårdagen med att han inte ska sätta för höga krav på sig nu när han är tillbaka efter den längre skadeperioden.

– Linus ska försöka att ha lagom höga krav på sig själv spelmässigt och jobba sig tillbaka in i säsongen. Han kommer att hjälpa oss och behöver han tid för att komma igång ordentligt igen så är det helt naturligt. Det är lite samma när det gäller Ikonen. Han ska inte ha för höga krav utan jobba hårt och vinna duellerna. Genom det ger han laget en bra chans att vinna. Det är två vuxna tvåvägsspelare så det blir bra, säger Mitell.

