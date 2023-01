Erik Karlsson fortsätter att ösa in poäng – och Sharks fortsätter att rada upp förluster. I natt stod den svenske backstjärnan för två nya poäng, när Detroit vann över San José med 3-2 efter övertid.

– Jag tyckte att vi såg bättre ut i kväll, säger Sharks tränare David Quinn till NHL.com.

Han leder nu backarnas poängliga med elva poäng och är med i den av absoluta toppen av poängligan. Men Erik Karlssons poäng hjälper föga när Sharks förlorar match efter match.

I nattens tillställning mot Detroit Red Wings förlorade laget med 3-2 efter övertid, och inkasserade sin åttonde förlust på sina senaste tio matcher. Det alltså trots två nya poäng av den svenske stjärnan.

– Det var inte en bra match, men den var solid. Vi var ärligare, hade bättre tempo och tävlade hårdare, säger San Josés David Quinn till NHL.com.

Erik Karlssons två assist tar honom upp på 64 poäng. Med det leder han poängligan för backar i överlägsen stil, elva poäng framför Rasmus Dahlin. Kollar vi också historiskt får vi gå tillbaka till Paul Coffey, säsongen 1988/1989, som är den senaste backen som hade fler poäng innan han nådde 50 matcher. Faktum är att det bara är Bobby Orr och Paul Coffey som slår svenskens notering. Även om de båda legendarerna har haft fler poäng innan 50 matcher ett par gånger om.

Most points by a D prior to their team's 50th game of a season:

86- Bobby Orr (1974-75)

82- Orr ('70-71)

79- Orr (73-74)

77- Orr (69-70)

77- Paul Coffey (85-86)

71- Orr (71-72)

70- Coffey (83-84)

69- Coffey (88-89)

66- Coffey (84-85)

64- Erik Karlsson (2022-23)

63- Coffey (90-91) pic.twitter.com/xhos0YfvQb