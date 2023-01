Backgiganten Anton Lindholms återkomst till svensk hockey har varit succéartad. 28-åringen har växt ut till Leksands nyckelspelare – och loggar en enorm mängd istid just nu.

– Jag spelar effektivt och det känns som kroppen anpassar sig sjukt bra, säger han i en intervju med Hockeysverige.se.

Leksand har varit lite av en berg- och dalbana under säsongen. Många riktigt höga toppar, men också en del matcher som kan liknas vid en fiskares bottennapp. En spelare som hela tiden har hållit en mycket hög nivå är 28-åringen från Varuträsk, Anton Lindholm. Senaste matcherna har han dessutom klockats för runt 30 minuters istid per match. Något som han själv bara ser som kul och inspirerande.

– Kroppen är duktig på att anpassa sig så det är inga problem, säger Anton Lindholm som väldigt sällan har spelat så många minuter i en match.

– Det har inte hänt jätteofta i min professionella karriär utan dom tillfällena skulle jag gissa går att räkna på en hand. Jag vet att vi hade en lång slutspelsmatch då jag spelade i Skellefteå och som gick till dubbla övertider, men jag vet inte hur mycket jag spelade i den matchen.

Kroppen ska må som bäst när det är dags för slutspel, hur länge kan man hålla på att klocka 30 minuter per match utan att bli sliten fysiskt och mentalt?

– Det blir bara lättare och enklare ju mer jag får spela. Jag spelar effektivt och det känns som kroppen anpassar sig sjukt bra.

– Jag behöver inte så jättemycket vila när jag väl kommit in i det. Utan det är första perioden som är jobbigast när jag ska spela så pass mycket. Sedan kommer jag in i det. Det där är inget problem utan det är bara roligt ju mer jag får spela.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Anton Lindholm i somras inför sin första säsong i Dalarna.

När hockeysverige.se träffade Anton Lindholm i somras visste han inte mycket om att bo i Leksand. Nu har han bott där i ett halvår.

– Det har faktiskt varit väldigt bra. Sedan är det en fördel att jag är från ett ställe som är litet och lugnt. Speciellt under vintertid, att det inte händer så mycket och man håller sig ganska mycket hemma.

– Det är något jag är van vid och kan i vissa aspekter uppskatta det också, så det har inte varit några problem att bo i lilla Leksand. Samtidigt är Leksand hockeytokigt, vilket det är roligt.

Du är en naturmänniska, vad gör du helst vid sidan av hockeyn i Leksand?

– I år har det inte blivit så mycket faktiskt. Dels med vädret som varit, men annars hade jag, vilket jag kanske inte ens får göra, åkt skidor utför, något som jag tycker är jätteroligt.

Har ni bra slalombackar i Varuträsk?

– Jo, det finns. Inte så jättestora, men en bit in i inlandet finns det en del skidanläggningar som är nära till hands.

Tungt skadedrabbade: “Inte något att skylla på”

Har du varit bort till Granberget i Leksand något ännu?

– Jag har varit dit en sväng, men det blev ingen utförsåkning utan det blev en lunch som vi lagade till över öppen eld.

Anton Lindholm trivs inte bara vid sidan av hockeyn i Leksand utan uppskattar det lag och lagkompisarna han spelar med.

– Vi är en väldigt sammansvetsad grupp. Jättebra omklädningsrum och jag tror att alla verkligen trivs väldigt bra. Vi har roligt med varandra. Det tror jag är väldigt viktigt. Speciellt under perioderna där det går lite tyngre, vilket vi kanske har haft fram till för någon vecka sedan.

– Vi hade en månad där vi förlorade ganska många matcher. Då hjälpte det att komma till ishallen där alla var på bra humör och trivdes. Jag tycker att vi är en homogen grupp.

Foto: Bildbyrån. Anton Lindholm firar ett mål i SHL.

Men, som sagt var, säsongen har varit lite upp och ner för Leksands del även om laget nu åter kan börja sträva efter en topp sex placering.

– Hittills tycker jag man kan sammanfatta säsongen med att vi var väldigt starka i starten. Egentligen fram till första landslagsuppehållet.

– Efter det tycker jag att vi blev lite ojämna i våra prestationer. Vissa dagar var kanske inte riktigt arbetsinsatsen där. Andra gånger var det mer speldetaljer som inte stämde. Bland annat hade vi problem med målskyttet och lite sådant.

– Vi har egentligen inte spelat dålig hockey någon gång under säsongen, men vi har heller inte spelat nog bra för att vinna alla matcher. Senaste tiden har vi rätat på oss ordentligt och det känns som vi framför allt skapat oss en trygg defensiv som ofta hjälper till för att bygga den offensiva delen också.

Hur har alla skador på framför allt framträdande spelare ni haft under säsongen påverkat lagets prestation?

– I dom bästa av världar är det såklart att man vill ha sina ”bästa” spelare på isen i varje match. Sedan tycker jag att vi har hanterat det på ett bra sätt genom att lyfta upp folk underifrån.

– Juniorerna som kommit upp har gjort det bra med att fylla ut dom här stora rollerna. Både Micke Ruohomaa och (Marek) Hrivik brukar logga ganska många minuter. När dom är skadade innebär det att någon annan får göra det, vilket jag också tycker att vi har hanterat bra.

– Jag tycker inte det är något vi ska skylla förlusterna på som vi hade för några veckor sedan, men ska vi ta oss långt i ett eventuellt slutspel är det ändå en faktor att vi har fullt lag och är lite bredare än vad vi är just nu.

Hyllar talangen: “Gjort riktigt bra insatser”

En av juniorerna som Leksand plockade upp på backsidan är Anton Johansson som är draftad av Detroit.

– Speciellt senaste tiden, när han fått mer istid, har Anton gjort riktigt bra insatser. Han är en spelare som besitter riktigt bra egenskaper, är lugn och kall med pucken, har lång räckvidd så han kan göra långa förflyttningar.

– Han är duktig på att använda det där för att hitta skottlinjer in mot kassen och ta sig förbi motståndare.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Anton Johansson har imponerat på många med sitt mogna spel.

Anton Lindholm har så här långt svarat för fyra mål och totalt 15 poäng på 35 matcher.

– Kanske att jag ser min säsong lite liknande som jag beskrev lagets. En period hade jag lite struligt med kroppen. Där var jag inte riktigt 100 procentig och det var lite dag till dag som jag tyckte störde lite grann.

– Nu senaste månaden har jag fått tillbaka drivet i kroppen igen och kan åka obehindrad skridskoåkning. Då är jag ju bättre eftersom mycket av mitt spel går ut på att vara rörlig och snabb i aktioner.

– ”Over all” tycker jag att jag har lyckats hålla en ganska hög lägsta nivå. I alla fall sett över hela säsongen.

Med tanke på att du spelade VM i våras, finns det tankar på VM-spel även nu i vår?

– Nej, det skulle jag inte säga. Det är inget jag tänker på utan det får vara en rolig bonus om det blir så.

Du har vunnit SM-guld och spelat totalt tre SM-finaler, vad krävs det av ett lag som ska gå hela vägen?

– Det krävs egentligen att man är som bäst i februari, mars och april, vilket säger sig själv. Att man hittar toppen där.

– Jag tror också att det krävs att när man går in i slutskedet av säsongen står på en stabil grund och vet vad som är framgångsrikt för ens specifika grupp så man har något brett att stå på.

– Det är just att ta sig till slutspel som är en stor utmaning. När du väl är där kan verkligen vad som helst hända, avslutar Anton Lindholm.

