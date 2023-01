Linus Ullmark räddade samtliga 17 skott han ställdes inför i nattens möte med Boston Bruins. Trots det räknas inte svenskens nolla – då han tvingades byta ut sig själv med drygt två minuter kvar att spela.

– Jag vet inte vad som hände, säger Ullmark till Boston Globe.

Boston Bruins besegrade San Jose Sharks med 4–0 i nattens möte i TD Garden. Hampus Lindholm stod för ett mål och en assist i matchen för Bruins, medan landsmannen Linus Ullmark som brukligt den här säsongen var omutlig mellan hemmalagets stolpar.

Ullmark räddade samtliga 17 skott han ställdes inför i matchen, men kan ändå officiellt inte räkna in säsongens tredje nolla. Detta efter att ett skridskoproblem tvingat den svenske 29-åringen att byta ut sig själv från spel med drygt två minuter kvar att spela av matchen.

“Jag vet inte vad som hände”

Detta efter att skridskoskenan lossnat från hans ena skridsko.

– Jag vet inte vad som hände. Jag hade problem med skridskon inför matchen, men vi löste det. Skenan borde inte ha lossnat. Det måste ha varit en mutter eller något som gått sönder, säger Ullmark till Boston Globe.

För att en nolla ska räknas officiellt för en målvakt behöver denna spela hela matchen utan att bli utbytt. I detta fall delas nollan mellan Ullmark och reservmålvakten Jeremy Swayman, där ingen av burväktarna får nollan bokförd till sin statistikrad.

Skrev in sig i historieböckerna

Ullmark kunde emellertid räkna in segern i sin officiella statistik, vilket innebär att han nu vunnit 25 av 30 matcher den här säsongen. I och med segern blev Ullmark den näst snabbaste målvakten genom alla tider att vinna 25 matcher under en säsong. Bara förre Bruins-målvakten Tiny Thompson har varit snabbare, då han vann 25 av sina 29 första matcher under säsongen 1929/30.

Den svenske 29-åringen står noterad för en räddningsprocent på 93,8 procent och har ett snitt på 1,82 insläppta mål per match efter 30 spelade matcher den här säsongen, två noteringar som är bäst i hela ligan.

Boston toppar NHL:s totala tabell i överlägsen stil efter 46 spelade matcher, då man ligger hela tolv poäng före tvåan Carolina Hurricanes som spelat lika många matcher.

Boston Bruins – San Jose Sharks 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Boston: Hampus Lindholm (6), Charlie McAvoy (4), Nick Foligno (7), David Pastrnak (36).

San Jose: -

