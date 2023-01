Johnny Gaudreau lämnade Flames under uppmärksammade former i somras. I natt kommer stjärnan tillbaka till Calgary för första gången – och han förväntar sig inget varmt mottagande.

– Jag spelar för det andra laget, jag förstår det, säger poängkungen till insidern Brian Hedger.

Calgary Flames och Columbus Blue Jackets drabbar samman i en vanlig måndagsmatch om ett par timmar. Men matchen är långt ifrån vanlig.

Det är första gången sedan Johnny Gaudreau nobbade att stanna i det dåvarande topplaget Calgary – för att spela i Columbus, som är ligans sämsta lag i år. Något som inte togs väl emot av supportrarna i Calgary.

– Det är en passionerad skara supportrar där. Det är därför jag älskade att spela där. Jag förväntar mig inget annat (än att bli utbuad). Vi hade ett par bra år, men sättet de supportade vårt lag och oss spelare, det var grymt att få vara en del av det, säger Johnny Gaudreau till Brian Hedger.

Stjärnan stod förra säsongen för 115 poäng på 82 grundseriematcher, och ytterligare 14 poäng på tolv matcher i slutspelet.

Som om det inte var nog valde även radarpartnern Matthew Tkachuk att lämna laget. Något som har satt sina spår i föreningen. Den här säsongen har man gått från att vara ett topplag till att just nu ligga utanför en slutspelsplats. Även om de bara är bakom Colorado på målskillnad.

Den här säsongen har det blivit 44 poäng på 46 matcher för "Johnny Hockey".

– De älskar sina Flames och jag är ingen "Flame". Jag spelar för det andra laget, jag förstår det. Men det är det som gör stället så speciellt för mig.

Johnny Gaudreau expects to be booed by #Flames fans tonight and said he understands why.



"They love their Flames and I’m not on the Flames anymore. I’m on the other team. So, I get it. But that’s what made it so special to play here.” #CBJ pic.twitter.com/mavgaNZDwC