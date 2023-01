Efter att ha åkt på en tuff axelskada i början av oktober missade Josh Norris nästan halv säsongen. Tre matcher in i sin comeback står det nu klart att det blir en operation – och att hela säsongen är förstörd.

Josh Norris har en säsong han snart vill glömma.

Efter att ha gjort sin senaste match den 22 oktober gjorde han förra veckan comeback mot Pittsburgh Penguins. Det blev sedan två ytterligare matcher under helgen, där söndagens match mot Winnipeg också blev säsongens sista.

Forwarden har nämligen skadat samma axel som höll honom borta från spel i mer än tre månader. Och nu står det klart att det blir en operation för att bli kvitt med skadan en gång för alla.

#Sens GM Pierre Dorion announced this morning that forward Josh Norris will undergo shoulder surgery on a soon to be determined date and that his 2022-23 season has come to an end.