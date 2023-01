Filip Roos förvånade många och inte bara tog en plats i Chicago Blackhawks, utan han fick också ett stort förtroende. I början av december skickades han dock ner till AHL – men nu är backen tillbaka.

Svenske Filip Roos var en av de stora överraskningarna när NHL-trupperna hade satt sig i höstas. Den tidigare Skellefteåbacken gjorde absolut inte bort sig i SHL förra säsongen, men väckte inte heller några rubriker.

Chicago blev dock imponerade av svensken på försäsongen och gav honom inte bara en NHL-debut, utan 15 NHL-matcher innan han skickades ner till AHL. I vissa av dessa matcher hade han dessutom närmare 20 minuter i istid och låg allt som oftast över 15 minuter per match.

Det blev också ett första mål i NHL när Blackhawks vann med 3-2 mot Anaheim Ducks.

Och nu är Filip Roos alltså tillbaka i världens bästa liga. Chicago är i år ett av ligans absolut sämsta lag.

We have recalled Luke Philp and Filip Roos from the @goicehogs ‼️ pic.twitter.com/lQrrlpyMay