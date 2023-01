Linus Ölunds skada decimerar ett Brynäs som just nu slåss för att undvika kval. Men trots nyckelcenterns frånvaro kommer laget inte förstärkas.

– Nej, det kommer vi inte att göra, det behövs inte, säger huvudtränaren Mikko Manner till Gefle Dagblad.

Brynäs ligger på en tolfte plats och är laget som hårdast jagas av HV71. Med sju poäng ner till Jönköpingslaget handlar det mesta om att vinna tillräckligt många matcher för att inte försprånget ska ätas upp.

Men det kommer laget behöva göra utan sin nyckelspelare Linus Ölund.

Centern skadade sig under en träning förra veckan och under måndagen kom beskedet att det blir ungefär tre veckors frånvaro. Något som gör att han kommer missa fem SHL-matcher, men trots det väljer Brynäs att inte plocka in någon ersättare.

– Nej, det kommer vi inte att göra, det behövs inte. Jag vill ge Ljungkrantz mer speltid, och nu är det bra att vi har många centrar i truppen. Centrar behöver man alltid, man kan ofta använda dem som ytterforwards också, säger Mikko Manner till GD-sporten.

"Tittar på annan möjlighet att förstärka"

Brynäs plan nu är enligt tidningen att flytta in Jacob Blomqvist som center samtidigt som Alexander Ljungkrantz då får kliva in i laget som en ytterforward.

Sedan tidigare har laget haft Kevin Roy på provspel, men där blev det aldrig något kontrakt. Även om man inte kommer ersätta Linus Ölund rakt av vill inte Mikko Manner stänga dörren för en eventuell värvning.

– Däremot jobbar vi hela tiden tillsammans med Johan Alcén och tittar på annan möjlighet att förstärka, det är en månad kvar på transferfönstret. Vi får se vad som händer på marknaden.

Brynäs nästa match är på torsdag hemma mot Timrå.

