Timrå vann mot Oskarshamn med 4-1 för att bryta sin fem matcher långa förlustsvit.

IKO-målvakten Joe Cannata gav då bort ett mål genom att skjuta pucken rakt på Erik Walli Walterholm med bara fem sekunder kvar av första perioden.

– Vad sysslar du med Joe Cannata?, säger C More-kommentatorn Lars Lindberg.

Timrå kom till lördagens match mot Oskarshamn med fem raka förluster och sökte då efter ett trendbrott. Hemmalaget tog då ledningen med 1-0 genomAxel Rindell i den första perioden.

1-0 såg också ut att vara resultatet när lagen gick in till pausvila – men då hände något bisarrt med blott fem sekunder kvar att spela.

Oskarshamns målvakt Joe Cannata ger bort ett mål till Timrå då han skjuter pucken på Erik Walli Walterholm och pucken trillar in mellan benen på Cannata och in över mållinjen. 2-0 var därmed ett faktum.

– Vad gör Cannata? Han skjuter rätt på Erik Walli Walterholm med fem sekunder kvar. Vad sysslar du med Joe Cannata? Det är bara att lägga ner pucken i hörnet så är perioden slut, säger C Mores kommentator Lars Lindberg i sändningen.

