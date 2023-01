I oktober gjorde han sina första framträdanden i SHL.

Nu pekar uppgifter på att Rögles Tom Willander är på väg till college.

– Har den bästa skridskoåkningen i serien, säger J20-tränare Max Bolin.

Redan under förra säsongen fick Tom Willander göra debut i seniorhockeyn. Då var det under den andra säsongen med AIK. En säsong som även gav spel i Sveriges U17-landslag.

Under sommaren gjorde den nu 17-årige talangen sedan sin flytt till Rögle och har under tiden där fortsatt sin fina utveckling. 19 poäng på 28 matcher i J20 har gjort att han under oktober till och med fick SHL-debutera och kort därefter göra ett andra framträdande.

Men nu kan den 17-årige backen redan vara på väg bort. Enligt TheAthletics Corey Pronman ska Stockholmaren vara på väg till Nordamerika för att spela i Boston Universitys collegelag. Men vad det verkar är det inte förrän till nästa säsong.

– Landslagsback som jag vill påstå har den bästa skridskoåkningen i serien. Det är svårt att komma förbi honom i en mot en. Det är sällan man ser en egenskap som sticker ut så mycket som hans skridskoåkning, sade Rögles J20-tränare Max Bolin till hockeysverige.se i november.

Tom Willander är inför sommarens NHL-draft ett av de stora löftena och har på vissa rankinglistor tippats gå så tidigt som på en 15:e plats totalt.