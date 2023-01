Nyligen stod det klart att Ingemar Stenmark blir ambassadör för Börje Salmings ALS-stiftelse.

Nu berättar den nära vännen om hur han träffade Börje för första gången och lärde känna en av svensk idrotts största.

– I och med att jag kände Börje och familjen sedan långt tillbaka var det en självklarhet för mig, säger Stenmark.

Den 24:e november 2022 somnade en av svensk idrotts största, Börje Salming, in efter att drabbats av ALS. En sjukdom där det idag inte finns någon återvändo för den som drabbas. I samband med att Börje Salming blev allt sämre startade Karin Karlström en stiftelse i hans namn för att ge uppmärksamhet åt och ett ekonomiskt tillskott till forskningen kring sjukdomen, men även för att stötta anhöriga.



Sedan tidigare har det stått klart att både Nicklas Lidström och Rolf ”Råttan” Edberg klivit in som ambassadörer för stiftelsen. Nyligen stod det även klart att en av Börje Salmings nära vänner, som kanske inte förknippas direkt med ishockey, Ingemar Stenmark, klivit in som ambassadör.

– Ishockey i Tärnaby? Den var inget stor alls utan det var mer spontant i skolan, berättar Ingemar Stenmark för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi fick en rink i Tärnaby när jag var runt tolv år. Då spelade vi fram till december. Sedan snöade den över och då var det dags för skidåkning i stället. Vi hade inga lag i Tärnaby utan det var bara skolturneringar. Närmast att ha ett lag var Storuman som ligger 13 mil därifrån.

Nicklas Lidström och Rolf ”Råttan” Edberg. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage)

Blev grannar i Vaxholm: “Fick en dag på mig”

Börje Salming var fem år äldre än Ingemar Stenmark och givetvis följde slalomspecialisten hur det gick för honom i rinkarna.

– Börje var stor och jag följde honom innan jag lärde känna honom. I och med att han spelade i NHL blev det inte att jag inte såg mycket av hans matcher här i Sverige. Däremot följde jag inte Börje något mycket då han spelade i Brynäs.

– Han hade en fantastisk karriär, blev länge i Toronto och var en jättehjälte där. Helt fantastiskt. Jag minns inte om jag såg den här hyllningen i Canada Cup 1976 live på TV:n eller om jag sett det efteråt, men det var verkligen jättestort.



När träffade du Börje Salming första gången?

– Det måste ha varit 1980. Då fick jag Björn Wagnsson som hjälpte mig. Han hjälpte även Börje och Inge Hammarström.

– Vi sågs en gång per år då det var golftävling. Sedan lärde jag känna honom mer när vi byggde hus samtidigt.

Hur hamnade ni i husen bredvid varandra i Vaxholm?

– Börje ringde mig och frågade om jag ville köpa tomten bredvid. Jag kommer inte ihåg om det var hans idé eller om det var någon som hade tipsat honom om mig.

– När han ringde var jag på väg utomlands någonstans på semester. Han sa att det var bråttom att bestämma sig. Jag fick en dag på mig om det ens var det, säger Ingemar Stenmark med ett skratt och fortsätter:

– Egentligen sökte jag inte någon tomt, men jag visste samtidigt att det var jättesvårt med sjötomter runt Stockholm, så jag tänkte ”varför inte?”. Det var verkligen en lyckträff.

– Sedan flyttade han därifrån och jag sa någon gång ”sedan flyttade han den jäkeln”, men jag hoppas inte att han tog illa vid sig för det var ett skämt. Det var inte så att jag var arg på honom, men jag tyckte det var synd att han flyttade för han var en bra granne.

Ingemar Stenmark. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Två norrlänningar i Vaxholm, hur nära vänner blev ni båda?

– Det var inte så att vi umgicks jättemycket. Jag reste en hel del och han var alltid upptagen med någonting så det var så där lagom mycket.

– Vi kände nog en trygghet i att vi båda var norrlänningar. Han var jättesnäll och schysst på alla sätt. Samtidigt var han engagerad i allt möjligt och jag tyckte att han alltid gick med telefonen i handen. Börje var genuint snäll.



Tror du det också kan vara en av anledningarna till att han blev så uppskattad?

– Ja, och hans bakgrund och uppväxt. Han har den norrländska uppfostran.

“Efter det gick allt jättefort”

Ingemar Stenmark har följt sin väns tuffa sista år och har berörts av hur snabbt han blev sämre och sämre.

– Det var fruktansvärt. Jag träffade Börje sista gången i maj eller juni. Då var han och spelade golf. Efter det gick allt jättefort. Jag hade hört att den här sjukdomen kunde dra ut på tiden, men hans sjukdomsförlopp gick jättesnabbt. Det var hemskt att se utvecklingen, men det måste också varit fruktansvärt för övriga familjen.

– Jag har inga andra bekanta som har eller har haft ALS. Den jag känner till är Ulla-Carin Lindqvist på SVT. Sedan har jag hört att Sara Hectors mamma också har ALS. Det visste jag nog redan innan Börje fick det.

Loob, Salming. Rundqvist & Bengt-Åke under OS 1992. Foto: Stickan Kenne.

Stenmark och Salming hade inte så mycket kontakt mot slutet.

– Vi har bara haft kontakt någon gång på telefon, men vi sågs inte mycket efter att han flyttat. Det var bara vid något jippo.



ALS är en anhörigsjukdom och det Börje Salmings fru Pia och övriga familjen gått igenom senaste året måste ha varit hemsk tror Ingemar Stenmark.

– Som jag har förstått det har det dessutom varit svårt för dom runt Börje och familjen att få hjälp. Det var något om att Börje var för gammal för att få hjälp.

Ambassadör för stiftelsen: “En självklarhet för mig”

Nu har du valt att gå med i Börje Salmings ALS-stiftelse, varför valde du att ta det beslutet?

– I och med att jag kände Börje och familjen sedan långt tillbaka var det en självklarhet för mig att tacka ja då jag fick frågan.

– Det är inte så jättekänt i Sverige om sjukdomen ALS. Stiftelsen är till för att öka kunskapen och förståelsen för den, men givetvis också för att dra in pengar till forskningen och hjälpa anhöriga.

Darryl Sutter, Mike Palmateer & Börje Salming. Foto: Arkiv.

Vad kan vi runtomkring göra för att stötta Börje Salmings ALS-stiftelse?

– Uppmärksamma sjukdomen eftersom det är många som inte vet så mycket om den. Sedan är varje bidrag till forskningen viktig.

Ingemar, om du ska plocka fram ett eller ett par minnen från Börje Salming, vad skulle det vara?

– Vi var ett gäng killar som reste till Thailand tillsammans. Hela den resan är kanske det bästa minnet.

– Jag minns också då han kom hem vid ett tillfälle. Det var åska, hagel och allt ni kan tänka er. Då hade Börje varit ute och paddlat sex timmar. Karln var totalt slut, avslutar Ingemar Stenmark med ett leende då han tänker tillbaka på sin vän som nu inte finns bland oss längre.



Här kan du läsa mer om Börje Salmings ALS-stiftelse: Start - Börje Salming ALS stiftelse (borjesalmingstiftelse.se)

