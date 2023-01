Inatt fick målvaktsveteranen Ryan Miller se sin tröja hissas i taket i Buffalo.

Därefter bevittnade han hur lagets svenskar vände på matchen och säkrade en 3–2-seger mot Islanders.

– Vi är väldigt glada över att kunna göra det här för honom, säger Rasmus Dahlin till NHL.com.

Ryan Millers nummer 30 är nu upphissad i taket på KeyBank Center i Buffalo. Målvakten blir den åttonde spelaren att hyllas på detta sätt i Buffalo Sabres efter att ha gjort strax under 600 matcher för klubben under elva säsonger.

Därmed är han även den målvakt i klubbens historia som gjort flest matcher, flest vinster, räddningar och vinster under en säsong

– Han var ryggraden i laget. För mig som spelare visste jag inför varje match att vi hade chansen att vinna för att vi hade Ryan Miller, säger Thomas Vanek.till NHL.com.

När ceremonin var klar var det dags för laget att studsa tillbaka efter en period av endast en vinst på sex matcher. Vilket de gjorde, men segern satt långt inne.

Avgjorde efter Dahlins galna pass: “Fotbollspass”

Ett 0–1-underläge i första perioden hämtades upp av Alex Tuch efter en framspelning av Rasmus Dahlin. Buffalo tappade sedan till 1–2, men hade inte gett upp. I mitten av den tredje perioden fick Victor Olofsson in kvitteringen. Matchen gick till förlängning.

Väl under övertiden dröjde det inte lång tid innan Dahlin klev fram igen. Med pucken under kontroll i egen zon väntade han på öppningen och “djupledslöpningen” för att prata fotbollsspråk. En flippass från egen zon landade vid Dylan Cozens i anfallzon och instinktivt stänkte han in det vinnande målet.

– Det där var en galen pass. Vi fick ögonkontakt när jag gick runt och jag försökte bara komma dit så fort jag kunde. Han slog en fotbollspass till mig, en liten chansning, på något sätt lyckades jag kontrollera den, säger Cozens till NHL.com.

Matchen slutade med en fördel i skotten till Buffalo på hela 45 mot 26. Trots Ilya Sorokins många räddningar fick man till slut ge vinsten till Buffalo.

– Stor match, stor kväll. Vi är väldigt glada över att kunna göra det här för honom, det var något speciellt ikväll. Vi ville verkligen vinna och vi hade massvis med chanser. Vi kunde ha blivit frustrerade, men vi fortsatte bara och hade självförtroende under 60 minuter, säger Dahlin.

Se alla höjdpunkter från matchen i videospelaren, högst upp i artikeln.

Buffalo Sabres - New York Islanders 3-2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

Buffalo: Alex Tuch, Victor Olofsson, Dylan Cozens.

Islanders: Brock Nelson, Matt Martin.