I jakten på en plats i slutspelet förstärker Sundsvall Hockey tillfälligt truppen. Östersund IK lånar ut egenfostrade forwarden Jesper Fastesson till Sundsvall Hockey i två matcher.

Sundsvall Hockey i Hockeyettan har en skadedrabbad uppsättning forwards. Laget har nu kommit överens med Östersund IK att låna 21-årige Jesper Fastesson ett par matcher. Detta enligt lagets egna kanaler. Fastesson har spelat 29 matcher denna säsong, samtliga för Hockeyallsvenskans nykomling Östersund IK.

Detta innebär en förstärkning under helgens bortaturné mot jumbon Kiruna IF på lördagen och tabellettan Bodens HF på söndag. Sundsvall Hockey har under hösten kvalificerats för spel i Allettan norra, där de två bästa lagen efter 18 omgångar går vidare till slutspel. Hittills har Sundsvall Hockey spelat fyra matcher i Allettan norra.

Sundsvall Hockey har en skadedrabbning om tre man - alla forwards.

TV: "Det är dags att bli desperata nu"