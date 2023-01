The Athletic har rankat de 154 bästa spelarna under 23 år. Då hittar vi en svensk i topp. Rasmus Dahlin anses vara den bästa spelaren i världen under 23 – och går före spelare som Jack Hughes och Trevor Zegras.

Hans säsong har varit smått osannolik och Rasmus Dahlin har i år växt ut till att bli den spelare som alla trodde när han kom fram som 16-åring i Frölunda och draftades som nummer ett av Buffalo Sabres.

På 42 matcher har backen stått för 48 poäng och är med i toppen av backarnas poängliga.

Hyllningarna har strömmat in och stjärnstatusen i ligan är ett faktum. När the Athletics Corey Pronman då listade de 154 bästa spelarna under 23 år valde han att lägga svensken som nummer ett. I sin motivering skriver han bland annat:

“Han har sett ut som definitionen av en matchavgörare. (…) Förstavalet från 2018 har kommit fram som en av de bästa backarna och en spelare i toppskiktet av ligan”.

Rasmus Dahlin är inte heller den enda svensk vi hittar i listan. Tvåa är bland annat Lucas Raymond på en 19:e plast, trea Simon Edvinsson på 35:e plats och fyra Philip Broberg på en 41:a plats.

Alla svenskar på listan:

1. Rasmus Dahlin, 19. Lucas Raymond, 35. Simon Edvinsson, 41. Philip Broberg, 44. William Eklund, 63. Jesper Wallstedt, 72. Alexander Holtz, 73. Filip Bystedt, 75. Elmer Söderblom, 91. Jonatan Berggren, 98. William Wallinder, 101. Liam Ögren, 102. Nils Höglander, 107. Adam Boqvist, 113. Nils Lundkvist, 121. Rasmus Sandin, 130. Samuel Fagemo, 141. Noah Östlund, 144. Jonathan Lekkerimäki, 145. Isak Rosén.

Noterbara svenskar som inte fick plats bland de 154 bästa under 23 är Fabian Lysell, Oskar Olausson och Victor Söderström.

Topp-tio

1. Rasmus Dahlin, 2. Jack Hughes, 3. Tim Stützle 4. Andrej Svetjnikov, 5. Dylan Cozens, 6. Matt Beniers, 7. Trevor Zegras, 8. Moritz Zeider, 9. Cole Caufield, 10. Owen Power.

Fotnot: Endast spelare som tillhör en NHL-klubb fick plats på listan. Spelare som Connor Bedard blev därför utelämnade.

