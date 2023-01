MoDo vinner toppmötet – sjätte raka förlusten för Djurgården

MoDo vinner toppmötet mot Djurgården med 6-3 och drygar ut sin ledning i toppen av HockeyAllsvenskan.

För Djurgården var det dock sjätte raka förlusten.

Det vankades toppmöte i Örnsköldsvik då serieledande MoDo, med “bara” två vinster på sina fem senaste matcher, möter Djurgården som har förlorat fem raka matcher inför kvällens match.

Djurgården var dock det laget som kom ut starkast och fick också ledningen. Linus Klasen slog en flippmacka till Wiktor Nilsson som fintade bort målvakten Kristers Gudlevskis och lade in pucken i mål för 0-1.

“Skönt att revanschera sig”

Men sedan tog MoDo över spelet mer och mer. I mitten av första perioden kom 1-1 genom Filip Sveningsson efter en rörig situation. Djurgården klagade för att de tyckte att pucken gick upp i skyddsnätet strax innan pucken i mål men det var väldigt svårt att se vad som hände på reprisbilderna och målet godkändes.

Hemmalaget tog sedan ledningen efter ett mål av Erik Jinesjö Karlsson i boxplay och strax därefter klev en oväntad målskytt fram. Lagkaptenen Emil Wahlberg sköt nämligen 3-1, hans blott andra mål för säsongen. Efter det tog Djurgården timeout men 3-1 stod sig perioden ut.

– Jag tycker vi spelar ganska bra men Djurgården har lite kontringar vi måste hålla koll på. Det var tur att jag gjorde mål för jag bjöd ju på ett bakåt. Det var skönt att revanschera sig, säger kapten Wahlberg till C More.

DIF bytte målvakt

I den andra perioden fortsatte det bli mycket mål.

MoDo satte 4-1 genom en styrning av Adam Pettersson.

Noah Östlund hittade krysset och reducerade till 4-2 i powerplay.

Mikkel Aagaard satte 5-2 efter en fin passning av Riley Woods.

Djurgården reducerade återigen då Jonathan Lekkerimäki sköt sitt andra mål för säsongen, ett skott som styrdes in via MoDo-backen Pontus Näsén.

Ställningen var alltså 5-3 efter två perioder och Djurgården hade bytt målvakt efter att ha släppt in sitt femte mål då Carl Lindbom fick gå ut och Matthew Galajda hoppade in mellan stolparna.

– Det har varit lite olika perioder, några som MoDo har haft och några som vi har haft. Men efter de gjorde sitt fjärde så tar vi över. Andra perioden är bra ändå och vi är verkligen med i matchen och känner att vi har trycket, säger DIF:s Ludvig Rensfeldt efter två perioder.

Möts igen på fredag

I den tredje perioden blev det flera långa sekvenser utan avblåsning och en del chanser åt båda håll men det skulle inte bli några fler mål utan MoDo kunde hålla ifrån och vinna matchen med 6-3 efter ett sent mål i tom kasse – nästan.

Målvakten Matthew Galajda var på väg att lämna målet precis när MoDo vann pucken och kontrade. Galajda hann dock inte tillbaka in i målet utan David Bernhardt kunde skicka in 6-3. I och med segern så utökar MoDo sitt avstånd ner till lagen under i toppen av HockeyAllsvenskan.

MoDo vinner alltså för andra gången mot Djurgården den här säsongen. Djurgården nu förlorat sex raka matcher i HockeyAllsvenskan och tappar fortsatt mark i tabellen gentemot övriga topplag. Redan på fredag får dock DIF chansen till revansch då lagen möts igen på Hovet.

MoDo – Djurgården 6–3 (3-1,2-2,1-0)

MoDo: Filip Sveningsson, Erik Jinesjö Karlsson, Emil Wahlberg, Adam Pettersson, Mikkel Aagaard, David Bernhardt.

Djurgården: Wiktor Nilsson, Noah Östlund, Jonathan Lekkerimäki.

