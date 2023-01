Luleå Hockey ligger näst sist i SHL:s målliga efter 34 spelade omgångar. Stjärnvärvningen Mario Kempe har själv inte hittat nätet sedan han värvades in under säsongen.

– Jag har några växlar till, försäkrar 34-åringen.

Fjolårsfinalisten Luleå har inte fått det att stämma den här säsongen. Norrbottningarna har bara krislagen HV71 och Malmö bakom sig i tabellen och är fyra poäng ifrån slutspelsplats.

En stor anledning till lagets svaga formkurva är målskyttet. Endast jumbon Malmö, med är sämre på att göra mål än Luleå. Malmö har gjort 76 mål. Luleå? De står på 77 kassar.

– Jag vet inte varför de inte trillar in, ibland studsar puckarna inte rätt. Vi har ett spelsätt som vi måste tro på. Vi är framförallt ett defensivt lag så vi får börja där. Vi vet att vi är ett bättre lag och vi har kvalité i truppen. Det handlar om att ta sig ur svackan, säger Luleås Mario Kempe till Hockeysverige.se.

Han menar att Luleå, med tanke på det tuffa tabelläget, är något skörare än vad ett lag högre upp i tabellen är.

– Det är svårt att säga vad man ska exakt ska göra. Det är sådana enkla saker som att blicka framåt och ta en match i taget. När det går tyngre så tar ett baklängesmål hårdare rent mentalt.

“Har haft lite biverkningar”

Den 34-årige forwarden anslöt till Luleå mitt under säsongen och har spelat nio SHL-matcher och en CHL-match för klubben. Det har blivit tre assist i SHL och en i CHL för Mario Kempe, som alltså väntar på sin första fullträff för sitt nya lag.

– Det har varit mycket upp och ner. Jag var borta från hockeyn under en längre tid och det är speciellt att komma mitt under en säsong. Jag är jätteglad över att få spela igen. Jag har några växlar till i mig och jag ska göra mitt bästa för att vända trenden så vi kan nå en slutspelsplats.

Konstantin Komarek och Mario Kempe. Foto: Bildbyrån,

Mario Kempe har haft mindre skadeproblem och det har varit knäet som har framförallt spökat.

– Jag har haft lite biverkningar men det brukar bli så när man inte har spelat på länge och sedan kommer in och gasar på. Men det är kul att vara igång och jag försöker njuta så mycket jag kan.

“En jävla morot för oss”

På tisdagen spelar Luleå en avgörande semifinal i CHL (Champions Hockey League) mot SHL-rivalen Frölunda. Kempe hoppas att en säkrad finalplats i turneringen - kan ge laget den boost man behöver för att vända negativa trenden i SHL.

– Absolut, det kan bli en moralboost och vi får se det som en jävla morot för oss. Det är en viktig match och framförallt kommer det bli roligt. Att spela en semifinal mitt under säsongen är speciellt.

TV: Studio Oddset med Luleå i fokus