Två svenskar tar plats i JVM:s All Star-Team

Det blev en silvermedalj för Sverige i JVM. Nu har IIHF utsett Mira Jungåker och Felicia Frank till turneringens bästa på respektive position.

Sveriges två stortalanger Mira Jungåker och Felicia Frank har blivit uttagna till JVM:s All Star-Team.

HV71-backen Mira Jungåker var en av de mest framstående på sin position i turneringen och stod för fem poäng på sex matcher. Flera av målen kom också i viktiga matcher. som i semifinalen mot USA. 17-åringen blev med det utsedd till turneringens bästa back.

Samtidigt var Felicia Frank målvakten som storspelade för Sverige i semifinalen mot USA. Det blev fem matcher med 89.5 räddningsprocent och 2.62 insläppta mål per match. Brynäsmålvakten blev därför framröstad som den bästa på sin position i turneringen.

MVP: Nela Lopusanova

Best Forward: Nela Lopusanova

Best Defender: Mira Jungaker

Best Goalkeeper: Felicia Frank

⭐ ️Best Goalkeeper: Felicia Frank



