Han hade aldrig haft sin pappa som tränare förrän han debuterade i Hockeyallsvenskan. 19-årige Casper Andersson har fått blodad tand av de allsvenska chanserna i Östersund – och hoppas vara med och förvandla stan till en hockeystad.

– På sikt tror jag absolut hockeyn kan gå förbi fotbollen, säger han till Hockeysverige.se.

ÖSTERSUND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Östersunds IK har så här långt gjort en stark säsong som nykomling i Hockeyallsvenskan. Idrottsstaden Östersund är annars mest känd för skidåkning och även ett fotbollslag som fått mer negativa än positiva rubriker de senaste åren.

För Casper Andersson, som spelar för Östersunds IK, var det dock aldrig någon tvekan över vilken sport han skulle satsa på under sin uppväxt i stan.

– För mig har hockeyintresset varit jättestort sedan jag föddes. När jag var som yngst följde jag med och kollade när farsan spelade match. Sedan lade han av, men var ändå på arenan hela tiden. Då hängde jag med honom dit, säger Casper Andersson när Hockeysverige.se träffar honom för en intervju på ett hotell i centrala Östersund.

– Intresset för hockey i stan har inte varit lika stort som skidor eller fotbollen då den hade sin uppgång, vilket har varit tråkigt. När sedan laget gått upp har det varit sjukt mycket mer. När jag ska och handla med farsan blir han stannad flera gånger av folk som vill snacka. Det är jättekul att folk börjar intressera sig mer och mer. Jag hoppas att vi kan hålla oss kvar så intresset kan bli ännu bättre.

Casper Andersson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Ett enkelt val

Har ishockeyn gått förbi fotbollen vad det gäller intresse?

– Inte riktigt ännu, men fortsätter det att gå bra och vi håller oss kvar så… Sedan får vi se hur ÖFK klarar det. På sikt tror jag absolut hockeyn kan gå förbi fotbollen.

Även Casper Andersson spelade fotboll under uppväxten, men inte i ÖFK.

– I IFK Östersund fram till det att jag var 14-15 år. När det började bli TV-pucken och intag till hockeygymnasiet blev det som att jag fick lägga fotbollen åt sidan.

– Jag tvekade egentligen aldrig på vad jag skulle välja. Fotbollen var mer som en kul grej eftersom vi var ett grabbgäng som gick i samma skola och spelade tillsammans för att ha något att göra under somrarna.

Pappa är klubbikon

Pappa till Casper Andersson är A-lagstränaren och klubb-ikonen, Kjell-Åke Andersson.

– Min äldre brorsa (Charlie) spelar också. Han är 01:a. Jag var ofta med och tränade med deras lag så det var hockey redan från starten.

– Pappa har såklart betytt jättemycket för mig som hockeyspelare. Det var han som fick mig att börja spela. Han har aldrig varit tränare för mig, men däremot för min äldre bror. Jag har alltid kunnat snacka med pappa efter matcher om detaljer och så vidare.

– Annars pratar vi inte jättemycket om just mig när vi pratar hockey. Det har varit mer att han pushat mig till extraträning när jag var mindre. När jag sedan kom upp till hockeygymnasiet har det blivit att han släppt det där.

Blir det mycket hockeysnack kring julborden där hemma?

– (Skratt) Nej, det blir faktiskt inte så mycket hockeysnack. Det är faktiskt ganska skönt att släppa hockeyn och prata om något annat. Sedan blir det såklart lite hockeysnack då och då. Det kan vara kul det också.

Sticker du helst upp till skidstadion här i Östersund eller till slalombackarna i Åre om du vill släppa hockeyn en stund?

– Jag är inget jättestort fan av varken eller, men om jag ska välja något blir det definitivt Åre. Längdskidor har jag svårt för eftersom jag har en så dålig teknik, säger Östersundstalangen med ett leende.

Casper och Kjell-Åke Andersson. Foto: Bildbyrån

Fått speltid i Hockeyallsvenskan

Röster som hockeysverige.se pratat med beskriver Casper Andersson som en ganska komplett och målfarlig spelare.

– Jag är en hårt arbetande tvåvägsforward som har näsa för målet. Bra spelsinne, vilket jag tror att jag fått från farsan. Sedan gillar jag att skjuta mycket, svarar Casper Andersson han ombeds beskriva sig själv som hockeyspelare.

Så här lång har Casper Andersson spelat nio matcher i Hockeyallsvenskan, men mestadels har han hållit till i J20-laget.

– Det började bra med J20, men vi torskade också några matcher som jag tycker att vi borde ha vunnit.

– För egen del har det gått ganska bra. Det var under en period där jag fick vara jättemycket med A-laget då dom hade väldigt många skador på en och samma gång. Att vara med där var jätteroligt.

– När jag sedan fick spela kände jag att det gick bra och kunde hänga med, så jag är hittills jättenöjd med den här säsongen. Att dessutom få göra en del poäng i J20 är alltid kul.

“Skulle jobba på ICA – då ringde pappa”

Det har så här långt blivit 13 mål och totalt 26 poäng på elva matcher i J20 för Östersunds-forwarden.

– Jag har spelat med jättebra kedjekamrater, Isac Hamberg och en kille som heter Oliver Sjöström. Nu har han flyttat ner till Almtuna. I stället spelar jag nu med Hamberg och Albin Andersson. Han har också varit upp en sväng till A-laget den här säsongen. Vi tre fungerar jättebra ihop.

– Sedan handlar det om att jag fått mycket förtroende, speltid, att jag får spela powerplay och allt sådant.

Du var med några matcher i Hockeyettan redan i fjol, men den här säsongen har du fått debutera i Hockeyallsvenskan, hur ser du tillbaka på debuten?

– Jag skulle faktiskt in och jobba kväll på ICA ute på Frösön. Då fick jag ett samtal från farsan tre timmar innan jag skulle in och jobba. Han sa att jag behövde komma in och spela. Då var det snabba ryck. Först ringa till chefen och fråga om jag kunde få ledigt, men det har aldrig varit några problem.

– Vi skulle möta MoDo hemma så jag var lite smånervig innan. Jag fick inte spela något den matchen, men bara att stå där nere i båset då det var fullsatt och dessutom vinna… Det var helt fantastiskt och något jag kommer bära med mig.

Casper Andersson. Foto: Bildbyrån

“Det går sjukt fort”

Första matchen han fick speltid var även det mot just MoDo.

– Först var det MoDo och sedan Västerås. I dom matcherna fick jag inte spela. Sedan var jag med mot MoDo borta. Då var vi väldigt få spelare och jag spelade runt tio minuter i den matchen.

– Jag kände inte att jag gjorde bort mig och jag har bara varit inne på ett mål bakåt under matcherna jag spelat. Mot MoDo borta missade jag friläge, men skapade även någon målchans.

– Klart att det går sjukt fort och gör du ett misstag blir du straffad. Sedan handlar det mycket om det här laget. Det är en helt fantastisk grupp där alla varit jättevälkomnande.

– Spelarna jag fick spela med i första matchen, Casper Larsson och Jesper Fastesson, känner jag dessutom lite sedan tidigare. Dom hjälpte mig jättemycket.

Hur skulle du beskriva den sammanhållning som är i Östersunds IK?

– Alla hejar på varandra oavsett om du spelar A-lag, J20, U16 och så vidare. När jag först kom upp och skulle äta lunch kom folk från A-laget och satte sig bredvid mig och pratade i stället för att bara umgås med varandra. Det här tycker jag är jätteviktigt och jag måste säga att det är en hel fantastisk sammanhållning.

Har det varit något skitsnack kring att du spelar i det A-lag där din pappa är tränare?

– När man åker i väg med J20 händer det ganska ofta att motståndarna ska komma fram och snacka skit, men det är inget jag bryr mig om.

– Här i Östersund är det inget. Inte vad jag vet i alla fall. Jag vet att farsan aldrig skulle ta upp mig bara för att jag är hans son. Där pratar han såklart med dom andra tränarna i A-laget och min i J20 så det är ett gemensamt beslut vilka dom ska ta upp, avslutar Casper Andersson innan han återvänder på snöiga väga till jobbet på Frösön.

TV: Sam Hallam på scoutingresa inför VM