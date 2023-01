Luleå vann gårdagens SM-finalrepris mot Färjestad med 5–4, men kan nu behöva klara sig utan rutinerade Leo Komarov. 35-åringen anmäls till disciplinnämnden efter att ha knuffat domaren sent i mötet.

– Uppfattade det som om att han blev provocerad av domaren, säger “Bulan” till NSD.

Av naturliga skäl blev SM-finalreprisen mellan Luleå och Färjestad under gårdagen ett grinigt möte. Till slut blev det en övertidsseger för hemmalaget Luleå, men innan dess uppstod en situation där heta känslor flödade framför Färjestads mål.

Vid ställningen 4–4 hamnar Luleås Leo Komarov i en verbal dispyt med Färjestads assisterande tränare Thomas Rhodin och linjedomaren ingriper för att lugna ner det hela. Istället trycket Komarov till med en handske i bröstet på domaren.

– Han trycker mig i bröstet och jag tar den regeln vi har i det där läget vilket är 20 minuter för physical abuse, säger domaren Sandström till NSD.

Det hela blir en situation som nu, morgonen efter, anmälts till disciplinnämnden. En anmälan som troligtvis kommer att generera en avstängning för Luleås 35-årige finländare.

“Blev provocerad”

På SHL:s hemsida skriver situationsrummet följande i anmälan: "

14:29 in i tredje perioden hamnar nr 47 i Luleå Leo Komarov i en verbal dispyt med Thomas Rhodin i Färjestads bås. Linjedomaren ber honom att lugna sig vilket han inte gör. Då blåser lionmjedomaren i pipan för att få honom att lyssna på mig. Komarov trycker då en handske i bröstet på linjedomaren. Komarov anmäls för Physical abuse of official."

För NSD berättade Luleås tränare Thomas “Bulan” Berglund att Komarov uppfattade domarens försökt att lugna ner det hela som provocerande.

– Leo Komarov uppfattade det som om att han blev provocerad av domaren. Givetvis ska han inte göra det där. Man ska ju inte röra domaren för det, säger han.

1-2 matchers vila för Leo Komarov nu?

Skellefteåbacken anmäld för filmning

Under fredagen meddelas även att Skellefteås Måns Forsfjäll anmäls till disciplinnämnden, men i backens fall handlar det om en filmning och om fälld, en böter på 5000 kronor.

SHL:s situationsrum skriver följande i anmälan:

“När det återstår 10.28 av tredje perioden så slår en Malmöspelare pucken bakom mål och Skellefteåspelaren nr 6 Måns Forsfjäll stöter till pucken och hamnar framför Malmöspelaren nr 17 Pathrik Westerholm. Westerholms klubba slås upp under armarna på Forsfjäll som tar sig för ansiktet som om klubban skulle träffat där. Genom att förstärka situationen så lurar han domarna att ta en utvisning. Forsfjäll anmäls för diving.”

