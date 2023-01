Travis Konecny är NHL:s hetaste spelare för tillfället. I natt förlängde Philadelphia-stjärnan sin poängsvit till tio raka matcher genom att skjuta ett hattrick i 5–3-segern över Washington.

– Det går min väg just nu, säger stjärnan till NHL.com.

Ingen spelare i NHL har just nu en lika lång aktiv poängsvit som Philadelphia Flyers stjärnforward Travis Konecny. I natt förlängde den kanadensiske stjärnan sin poängsvit till tio raka matcher efter att han blivit tremålsskytt i Flyers 5–3-seger hemma mot Washington Capitals.

Konecny har under sin poängsvit noterats för 20 poäng, fördelat på tolv mål och åtta assist, och har totalt producerat 46 poäng (24+22) på 36 matcher den här säsongen.

Ingen spelare i NHL har gjort lika många poäng som Konecny sedan han inledde sin poängsvit.

– Jag kommer bara till rinken varje dag och jobbar hårt. Det brukar gå runt i omklädningsrummet under säsongen och det går min väg just nu. Det är inte så att saker har förändrats. Oavsett vem jag spelat med den här säsongen har jag alltid fått bra målchanser. Pucken går bara in just nu, säger Konecny till NHL.com.

Ett mål ifrån sitt personliga NHL-rekord

I nattens möte med Washington inledde Konecny sitt målskytte sent i den tredje perioden, där han noterades för Flyers 2–1-mål innan han utökade sin målskörd med sitt 4–2-mål i numerärt underläge i den tredje perioden. Hattricket fullbordades med 13 sekunder kvar att spela av matchen, då 25-åringen fastställde slutresultatet till 5–3 i tom målbur.

Hattricket var Konecnys andra i NHL-karriären.

Konecnys 24 mål den här säsongen är att jämföra med de 27 mål han gjorde totalt under de två föregående säsongerna sammanlagt. 25-åringen behöver bara göra ett mål till för att slå sitt personliga målrekord under en NHL-säsong.

– Han spelar bara. Han är en kille som spelar på instinkter och pucken hittar honom bara just nu. Han finns i rätt ytor. Han får betalt för alla delar av sitt spel just nu, säger tränaren John Tortorella.

Med sina 46 poäng ligger Travis Konecny på en 21:a plats i NHL:s poängliga i skrivande stund.

Philadelphia Flyers – Washington Capitals 5–3 (2–1, 0–0, 3–2)

Philadelphia: Travis Konecny 3 (24), Scott Laughton (10), Owen Tippett (13).

Washington: Garnet Hathaway (6), Marcus Johansson (11), T.J. Oshie (8).

