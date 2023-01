De kanadensiska juniorligorna har sin trade deadline under tisdagen. Under natten har därför flera av JVM:s största stjärnor flytta på sig. Inte minst då Kanadas guldkapten Shane Wright, som gick från Kingston Frontenacs till Windsor Spitfires i utbyte mot två spelare och sju (!) draftval.

Det är en minst sagt händelserik spelarmarknad i de kanadensiska juniorligorna QMJHL, OHL och WHL den här säsongen. Härom dagen trejdades exempelvis Kanadas JVM-back Olen Zellweger från Everett SIlvertips till Kamloops Blazers i WHL i en bytesaffär som involverade fyra spelare och tio draftval.

I natt var det, bland annat, hans kapten under JVM, Shane Wrights tur att byta klubb.

Sommarens draftfyra fick som bekant lämna NHL-klubben Seattle Kraken efter JVM för att flyttas tillbaka till sin gamla juniorklubb Kingston Frontenacs i OHL. Där blev han inte långvarig. Innan att ens ha hunnit spela en match med klubben trejdades han till Windsor Spitfires tillsammans med ett villkorligt draftval. I utbyte får Kingston backen Gavin McCarthy och forwarden Ethan Miedema, båda födda 2005 och tillgängliga i sommarens NHL-draft, samt sju draftval under 2023 och 2024.

Shane Wright gjorde sju poäng (3+4) på sju matcher under JVM. Innan turneringen hade han spelat åtta NHL-matcher med Kraken och noterats för 1+1 samt skjutit fyra mål på fem matcher med farmarlaget Coachella Valley Firebirds i AHL

På grund av avtalet som finns mellan NHL och juniorligorna i CHL har inte Seattle haft möjlighet att matcha 19-åringen i AHL mer än under en så kallad “conditioning stint” den här säsongen. Spelare som är draftade från QMJHL, OHL eller WHL måste skickas tillbaka till sitt juniorlag om de inte tar plats i NHL medan de fortfarande är juniorspelare. Detta till skillnad från juniorer från Europa eller det amerikanska systemet som kan matchas i farmarligan även som juniorer, likt exempelvis Simon Edvinsson i Detroit Red Wings farmarlag Grand Rapids Griffins.

