Djurgården åkte på en rejäl smäll i toppmötet mot Björklöven då de låg under med 5-0 efter första perioden och förlorade med 7-3.

Men DIF-tränaren Johan Garpenlöv var inte alltför missnöjd med lagets insats.

– Målmässigt var vi överkörda, det är inget att snacka om, men i spelet blir vi inte överkörda, säger Garpenlöv till C More.

Björklöven hade en enkel resa i toppmötet mot Djurgården. Redan efter drygt tio minuter ledde hemmalaget med 4-0 vilket gjorde att Djurgården bytte målvakt. Matthew Galajda fick lämna efter att ha släppt in fyra mål på sex skott och in kom 17-årige Teodor Munther mellan stolparna.

Det hjälpte dock inte utan i stället satte Björklöven 5-0 innan första perioden var slut.

“Löven” vann sedan med 7-3 och en av målskyttarna blev Fredric Andersson. Det var hans första mål för säsongen.

– Vi kommer ut grymt bra och med en jäkla energi. Nästan direkt kunde man se att vi hade en bra dag och Djurgården inte har en så bra dag. Då kan det bli såhär. Men det är ändå kredd till oss, vi trummar på med alla lines, säger Andersson till C More.

Garpenlöv: “Ibland blir det så bara”

Även tränaren Viktor Stråhle var nöjd med lagets match och speciellt starten. Enligt Stråhle var det till och med en överraskande bra start.

– Vi pratade om att vi skulle sätta tonen direkt. Det gjorde vi väl mer än vad jag trodde att vi skulle kunna klara av. Det är inte slumpade chanser utan vi skapar stora och heta chanser. Sedan är vi ruggigt effektiva i första perioden, det är vi. Vi fick ett målfyrverkeri på ren svenska, det var skönt, säger Lövencoachen.

Djurgården hade dock inte sin bästa match. Trots att de vann skotten med 39-28 så förlorade Stockholmslaget med hela 7-3.

Efteråt var dock inte Djurgårdscoachen Johan Garpenlöv alltför missnöjd med lagets insats i matchen.

– Vi blir ju straffade rejält i första, vad gör de? Fem mål på åtta skott. Ibland blir det så bara, det känns som att varenda skott går in. Jag tycker inte att det var en 5-0-period, det var jämnare spel än det. Vi var straffade och de var hänsynslösa i sitt powerplay. Vi släppte in några enkla mål. Självklart kan vi spela bättre men jag tycker inte att vårt sätt att spela var bedrövligt. Men vi blev otroligt straffade, säger “Garpen” till C More och fortsätter:

– Det var slutsålt här, de hade inte spelat på en vecka och vi visste att de var på gång. Självklart vill man ju ta hand om pucken och ta tag i matchen, det vill man ju alltid. Men igen, det låter ju lite korkat men matchbilden i första är inte en 5-0-period. De gör mål på i stort sett allting. Ibland blir det så. Målmässigt var vi överkörda, det är inget att snacka om, men i spelet blir vi inte överkörda.

“Vi saknar tio spelare”

Djurgården saknar också väldigt många spelare borta. Fem spelare har varit iväg på JVM och ett antal spelare är även borta på grund av skada. Något som påverkar DIF menar Johan Garpenlöv.

– Förhoppningsvis får vi hem lite spelare nu också så att vi blir lite mer fulltaliga i vår lineup. Vi måste vara lite ärliga mot varandra här och titta på vår lineup. Vi saknar tio spelare, det är två hela femmor som saknas. Det här är inte det laget som alla tror att vi har. Då måste vi liksom hänga i försöka få 1-0-ledning eller 1-0-underläge så att man har chansen men nu var det 5-0 och då blir det tufft, säger tränaren.

Djurgården har nu tre raka förluster och har förlorat fyra av de fem senaste matcherna. De ligger därmed trea i tabellen med 57 poäng och är fem poäng bakom tabelltvåan Björklöven samt ligger två poäng före Mora och Södertälje som är fyra och femma.

Björklöven – Djurgården 7–3 (5-0,2-3,0-0)

Björklöven: Gerry Fitzgerald 2, Gustav Possler, Alex Hutchings, Nick Schilkey, Oliver Johansson, Fredric Andersson.

Djurgården: Stefan Elliott, Wiktor Nilsson, Alexander Falk.

