Leksand kan känna sig lugna inför torsdagskvällen. Detta då backen Jonas Ahnelöv kommer till spel trots skadan han ådrog sig under förra matchen.

– Skönt att Ahnelöv är med så att vi kan gå på sju backar, säger tränaren Björn Hellkvist till Falu-Kuriren.

När Leksand begav sig mot Göteborg inför kvällens match mot Frölunda, fanns en viktig backkugge med på bussen - nämligen Jonas Ahnelöv.

Den 35-åriga backen utgick skadad under den senaste 4–1-vinsten mot Luleå, men fanns med under gårdagens träningspass och bekräftas finnas med i laguppställningen under kvällen. Det rapporterar Falu-Kuriren.

– Skönt att Ahnelöv är med så att vi kan gå på sju backar. Det känns alltid tryggare om nåt skulle hända, som att en spelare får ett hårt skott på fel ställe eller så, säger tränaren Björn Hellkvist till tidningen.

Drogs med en kroppsskada

Däremot är Leksandstränaren fåordig kring vad det är för typ av skada det ska ha rört sig om.

– Kalla det för en ”body injury”.

Den assisterande kaptenen har denna säsong noterats för ett mål och fyra assist under sina inledande 28 matcher.

Leksand ligger just nu på en sjundeplats i tabellen med sina 44 poäng efter 30 spelade matcher.

