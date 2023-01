Jesper Johansson lämnade Västerås för spel i Hockeytvåan med Clemensnäs inför den här säsongen. Nu kan Hockeysverige.se avslöja att forwarden är nära en återkomst till den hockeyallsvenska klubben.

Inför den här säsongen valde Jesper Johansson att lämna Västerås för att flytta hem till Skellefteå. Under hösten skrev forwarden på för Hockeytvåan-klubben Clemensnäs, där han öst in 25 poäng (13+12) på tio matcher under hösten och vintern.

Hockeysverige.se kan nu avslöja att Johansson är nära en återkomst till Västerås. Den hockeyallsvenska klubben har hört sig för med Clemensnäs om att släppa forwarden till klubben, något som Hockeytvåan-klubben valt att inte ställa sig i vägen för. Johansson väntas åka ned från Västerbotten till Västerås inom de närmaste dagarna och förstärka den allsvenska klubben som ligger på en elfteplats efter 30 spelade omgångar.

Johansson kom till Västerås under säsongen 2017/18 och var med och hjälpte klubben tillbaka till Hockeyallsvenskan. Därefter spenderade han fyra hockeyallsvenska säsonger i klubben, där han förra säsongen noterades för totalt elva poäng (5+6) på 46 grundseriematcher.

