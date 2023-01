2021 ryktades Mattias Ekholm kunna trejdas bort av Nashville men han stannade och skrev ett nytt fyraårskontrakt med Preds.

Nu uppger Frank Seravalli på DailyFaceoff.com att Nashville återigen är beredda att byta bort svensken.

Under stora delar av 2021 omgärdades Mattias Ekholm av trejdrykten men i slutändan blev han kvar i Nashville. I oktober 2021 skrev då Ekholm på ett nytt fyraårskontrakt med Predators som är värt 6,25 miljoner dollar (nästan 66 miljoner kronor) per säsong.

Det kontraktet började gälla den här säsongen – men trots det kommer nu nya uppgifter om att Nashville kan tänka sig att trejda bort toppbacken.

Enligt välinitierade Frank Seravalli på DailyFaceoff.com kan Mattias Ekholm vara en spelare som Nashville Predators kan tänka sig att trejda bort. Detta eftersom att Nashville riskerar att missa slutspel samtidigt som de har flera dyra långtidskontrakt på ett par äldre spelare. De skulle då alltså kunna trejda bort exempelvis Ekholm för att få in några yngre, billigare, spelare samt draftval.

Trade Targets 🎯 Defenseman Mattias Ekholm is available, in the first year of his 4-year deal, as the #preds face some uncomfortable questions about their future this deadline.



Here are 25 names in play with 6⃣0⃣ days to go in #DeadlineCountdown:https://t.co/0rPeiyM3mD