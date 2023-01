Jimmy Vesey flyttade tillbaka till New York Rangers inför säsongen.

Där har han blivit en uppskattad spelare och nu förlänger han med två nya år i “The Big Apple”.

Efter att ha flyttat runt väldigt mycket de senaste åren återvände Jimmy Vesey till New York Rangers inför säsongen.

Där har han fått ett lyft och gjort tolv poäng på 38 matcher, vilket är bättre än vad han har producerat under de senaste åren. Vesey har också blivit en uppskattad och omtyckt spelare i Rangers, både av klubben och fansen.

Nu meddelar storklubben då att de förlänger kontraktet med Jimmy Vesey i ytterligare två år. Det nya kontraktet har en lönetaksträff på 800 000 dollar för ett totalt värde på 1,6 miljoner dollar över två säsonger.

En gång i tiden var Jimmy Vesey en av de mest upphaussade hockeytalangerna i världen då han gjorde stor succé på college, blev uttagen till USA:s VM-lag samt vann Hobey Baker Award som den bästa collegespelaren. Han jagades då av i princip alla NHL-klubbar men valde att skriva på för New York Rangers 2016.

Totalt under sin NHL-karriär har Jimmy Vesey spelat 460 matcher för New York Rangers, Buffalo Sabres, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks samt New Jersey Devils och gjort 147 poäng.

TV: Ullmark hyllas efter Winter Classic