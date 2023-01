Jakub Vrána sattes upp på waivers under gårdagen.

Nu står det klart att inget annat NHL-lag gjorde anspråk på stjärnan – och han flyttas därmed ner till Detroits farmarlag.

Under gårdagen kom Detroit Red Wings med ett överraskande beslut då stjärnforwarden Jakub Vrána sattes upp på waivers. Han var därmed tillgänglig för att bli upplockad av ett av de 31 andra NHL-lagen.

Det efter en stökig säsong där det endast blivit två matcher i NHL och tre matcher i AHL (dispens för att hitta formen igen) för Vrána. Tidigare under säsongen placerades han i NHL:s assistansprogram för spelare med problem med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Under onsdagskvällen stod det sedan klart att inget annat NHL-lag väljer att göra anspråk på tjecken och han passerar därmed alltså waivers. Det innebär att Detroit kommer att omplacera Vrána till farmarlaget Grand Rapids Griffins.

UPDATE: The #RedWings today activated center Robby Fabbri from injured reserve and assigned left wing Jakub Vrana to the AHL’s Grand Rapids Griffins.



📰 » https://t.co/PpBWLNu1ku pic.twitter.com/xTxdqVORWT