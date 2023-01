Efter en stark start på AHL-säsongen kallades Olle Lycksell upp till Philadelphia Flyers. Där blev det en NHL-debut och två ytterligare matcher – men nu skickas svensken ner igen.

Olle Lycksell har gjort succé i AHL under säsongen och efter 18 poäng på 19 matcher ville Philadelphia Flyers prova forwarden i NHL.

Det blev då tre NHL-matcher för forwarden som tidigare har spelat för bland annat Linköping, Färjestad och Växjö. På de tre matcherna blev det inga poäng.

Nu står det klart att det blir en återkomst till AHL. Flyers meddelade under tisdagen att svensken skickas ner till Lehigh Valley Phantoms.

Transaction: We have loaned forward Olle Lycksell to the @LVPhantoms (AHL). In addition, forward Bobby Brink has been activated from Injured, Non-Roster and has been loaned to Lehigh Valley as well. pic.twitter.com/QTACntzWRA