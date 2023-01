Leksand gjorde mål på allt samtidigt som Luleå gjorde ett mål på 35 skott. Då inkasserade laget sin fjärde raka förlust efter 4-1 borta mot Leksand.

– Det studsar emot och det grinar emot, säger kaptenen Erik Gustafsson till C More.

Det vill sig inte för Luleå Hockey just nu. Under tisdagen inkasserade laget sin tredje raka förlust – och förlorade med 4-1 trots att man vann skotten med 35-15.

Efter matchen var Erik Gustafsson mycket besviken på hur matchen hade artat sig.

– Det grinar emot just nu. Det studsar emot och det grinar emot. Det är tufft att spela i Luleå Hockey just nu. Det gäller bara att kriga på för oss och inte tycka synd om oss själva, säger kaptenen till C More.

Laget ligger nu på en tolfte plats i tabellen, och har sex poäng ner till HV71 som är närmast jagande under kvalstrecket.

Leksand jagar slutspelsplats

För Leksand var segern den andra raka och nu har man tillslut börjat få lite offensiv islossning. På de senaste två matcherna har laget stått för tio mål framåt och tagit två raka segrar.

I dag vann man alltså trots att man var kraftigt underlägsna i skottstatistiken.

– Jag tycker att vi genomför en ganska bra match i dag. De får en del skott utifrån som Mantas hanterar väldigt bra, säger Anton Lindholm efter matchen.

Leksand ligger nu på en sjunde plats och leder jakten på lagen på en slutspelsplats. Där det är sex poäng upp till Timrå.

– Det är ett annat lugn i laget och jag tycker att vi har kommit överens att vi ska lägga ribban där någonstans arbetsmässigt.

Målskyttar:

Leksand: Jon Knuts, Kalle Östman och Oskar Lang x2.

Luleå: Jonathan Andersson.

TV: SHL:s tre hetaste MVP-kandidater

Matchrapporter: Straffseger för Skellefteå borta mot Luleå Leksand vann hemma mot Linköping Brynäs vände underläge och vann Stark defensiv när Färjestad vann mot Leksand Efter fyra förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Timrå