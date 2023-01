När Gabriel Landeskog genomförde sin knäoperation i oktober var förhoppningarna att han skulle bli spelklar till mitten av januari. Så blir inte fallet. Enligt tränaren Jared Bednar är den svenske stjärnan “inte nära” att vara redo att göra comeback.

I mitten av oktober genomgick Colorado Avalanches svenske lagkapten Gabriel Landeskog en knäoperation och förväntades då bli borta i tolv veckor. Förhoppningen var då att Landeskog skulle vara redo för en comeback någon gång under nästa vecka, men så kommer inte fallet att bli.

Under gårdagen meddelade Avalanches tränare Jared Bednar att Landeskog inte är nära att vara redo för en comeback. Enligt Denver Post var Landeskog på is under en kort period i november, men har sedan dess knappt bedrivit någon träning på is.

Colorado har plågats av stora skadeproblem under säsongen och har vid en tidpunkt bland annat fått se superstjärnan Nathan MacKinnon på skadelistan tillsammans med tio andra “Avs”-spelare – samtidigt.

I skrivande stund har Colorado, förutom Landeskog, även Bowen Byram, Josh Manson och Pavel Francouz placerade på lagets skadereserv.

