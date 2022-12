Tampa Bay Lightning vann nattens match mot Montréal Canadiens med 4-1.

Brayden Point stod då för två fullträffar – varav ett drömmål.

– Han är en speciell spelare, säger Victor Hedman om Point.

Tampa Bay Lightning har ett stort övertag på Montréal Canadiens de senaste åren, inte minst efter vinsten i Stanley Cup-finalen 2021. Under natten tog de ännu en seger mot “Habs” då de vann med 4-1.

Matchens stora frontfigur blev Brayden Point då han satte två mål – varav ett var ett riktigt drömmål. Point ser ut att tappa pucken men plockar sedan upp den igen och åker ensam mot fyra Montréal-spelare men tråcklar sig förbi för att bli ensam mot målvakten Jake Allen. Han sköt då in pucken i nät för sitt andra mål i matchen.

– Helt otroligt. Jag hade den bästa platsen för att se det målet. Han är en speciell spelare, säger svenske backstjärnan Victor Hedman till nhl.com om Points mål.

