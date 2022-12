Linus Ullmark räddade 30 av 31 skott när Boston vann över New Jersey med 3-1.

Ullmark har då tagit 20 segrar på 24 matcher den här säsongen – vilket är näst bäst i NHL:s historia.

Boston Bruins är NHL:s bästa lag så här långt och de kan tacka Linus Ullmark för mycket av sin framgång så här långt. Ullmark har varit NHL:s bästa målvakt och har både bäst räddningsprocent samt bäst insläppta mål per match av alla målvakter i ligan.

I nattens match mot New Jersey Devils var Ullmark återigen helt otrolig då han räddade 30 av 31 skott när Boston vann med 3-1. Enligt statistiken hade New Jersey en xG (förväntade mål) på fyra och Ullmark räddade elva av de tolv skotten som bedömdes vara högklassiga målchanser.

Linus Ullmark( @Icebeardude ) just reminding everyone why he leads the League in goalie wins. 🤯 📺: @NHL_On_TNT ➡️ https://t.co/7vcm9re3R0 #NHLonTNT pic.twitter.com/MCTwrfrlfR

Nattens vinst gör att Linus Ullmark nu återigen skriver in sig i NHL:s historieböcker.

Ullmark har nu tagit 20 segrar den här säsongen och han har lyckats vinna de 20 matcherna på endast 24 framträdanden mellan stolparna. Han är därmed näst snabbast genom tiderna att nå 20 vinster på en säsong. Endast Andrei Vasilevsky (2020/21) och Andrew Hammond (2014/15) har lyckats vinna 20 av 24 matcher tidigare. Rekordet innehavs av Tiny Thompson som vann 20 av 23 matcher under säsongen 1929/30.

Linus Ullmark earned his 39th win of 2022 and tied Tuukka Rask (39 in 2013) for the most wins in a calendar year by a @NHLBruins goaltender.#NHLStats: https://t.co/g8oUqVDgdg pic.twitter.com/NJwMNtN8El